Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop ile Osmaniye'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Sinop ve Osmaniye'nin düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 28'e yükseldi." ifadelerini kullandı.