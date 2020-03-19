Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak - Son Dakika

Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği...

Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği genelgenin hazırlandığı belirtildi. Bu genelgeye istinaden vatandaşların evden çıkmadan kalabalık ortamlara girmeden yapılacak hizmetlerden nasıl faydalanacağına ilişkin bilgiler Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından paylaşıldı.


Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş arayanlara ve iş verenlere yönelik online hizmet verecek. Vatandaşların İl Müdürlüğü hizmet binasına gitmeden İŞKUR hizmetlerine ulaşabilmeleri için E-Devlette bulunan uygulamalar ile web sitesi üzerinden online olarak ya da Bakanlık iletişim merkezi (ALO 170) ile iletişime geçerek işlemlerini yapabilecek ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip ederek bilgi sahibi olabilecekler.


İnternet veya telefonun olduğu her yerden 7/24 aktif olacak Online hizmet sunumuyla ilgili Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:


"İŞKUR'a gelmeden internet veya telefonun olduğu her yerden 7/24 hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İŞKUR işlemleri elektronik ortamda yapılacak.


İş arayan olarak;


1-) http://esube.iskur.gov.tr (www.iskur.gov.tr) adresinden internet şubesi sekmesine tıklayarak,


2-) e-Devlet üzerinden,


3-) ALO 170'i arayarak ulaşabilirsiniz.


Kayıt olmak için e-Devlete girdiğinizde sistem sizi e-Şubeye yönlendirir ve kolayca iş arayan kaydı oluşturabilir, profilinizi buradan güncelleyebilirsiniz. Sistemimizde kayıtlı iş ilanlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir, başvurularınızı online olarak yapabilirsiniz. "Bana Uygun İşler" ekranına e-Devlet üzerinden ulaşarak; meslek, yaş ve çalışmak istediğiniz şehir gibi kriterlerinize uygun iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. E-Devlet üzerinden online olarak iş başvurularınızı sorgulayabilir, başvurduğunuz ilanları takip edebilir, sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İŞKUR'a kayıtlı olduğunuzu e-Devlet üzerinden online olarak görüntüleyebilir, kayıt belgesi alabilirsiniz. İş Kaybı Tazminatına başvurmak ve sorgulama yapmak için E-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. İşsizlik ödeneğine başvurmak ve hak ettiğiniz takdirde işsizlik ödeneği ödeme planı sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. İŞKUR tarafından yürütülen kamu işçi alımlarında, adayların kalabalık ortamlarda daha az bulunmasını sağlamak adına başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Kamu işçi alım ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için https://esube.iskur.gov.tr adresini takip edebilirsiniz. İlanlara bu siteden veya e-Devlet üzerinden online olarak ya da ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvurabilirsiniz.


Toplum Yararına Programlarını http://iskur.gov.tr ya da http://esube.iskur.gov.tr den sorgulayabilir, online olarak veya ALO 170 hattını telefonla arayarak programlara başvuru yapabilirsiniz.


İşveren olarak; http://esube.iskur.gov.tr (http://iskur.gov.tr) adresinden internet şubesi sekmesine tıklayarak ulaşabilir, işveren kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşyeri eleman ihtiyacınız için eleman ilanlarınızı verebilir, ilanlarınıza yapılan başvuruları görüntüleyebilirsiniz. http://destekal.gov.tr/ üzerinden işe alacağınız elemanlarla ilgili istihdam desteklerini ve teşviklerini sorgulayabilirsiniz. Cep Telefonlarınıza yükleyeceğiniz mobil uygulamaya, e-Devlet üzerinden ya da TC Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilir, iş arayan veya işveren olarak yukardaki tüm işlemlere, duyurulara daha ayrıntılı ulaşabilirsiniz." - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]