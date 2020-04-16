Kovid-19, Sahra Altı Afrika'dan 4,2 milyar dolarlık sermaye çıkışına neden oldu - Son Dakika

Birçok Afrika ülkesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarını kapatıp sokağa çıkma yasağı ilan ederken, şubat ayından beri Sahra Altı Afrika ülkelerinden toplam 4,2 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandığı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), "Sahra Altı Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Kovid-19 salgını, söz konusu bölgeden büyük sermaye çıkışına neden oldu.

Şubat ayının sonundan itibaren Sahra Altı Afrika'dan 4,2 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanırken, en fazla sermaye çıkışı yaşayan bölge ülkeleri sırasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana ve Fildişi Sahilleri oldu.

Ruanda, Namibya, Kenya ve Zambiya da en fazla sermaye çıkışı olan bölge ülkeleri arasında yer alırken, petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'dan bölge ülkelerine kıyasla az sermaye çıkışı yaşandığı gözlendi.

Raporda, Sahra Altı Afrika ülkelerinin Kovid-19 ile mücadele nedeniyle sokağa çıkma yasağı, karantina uygulaması, sınırların kapatılması ve okullara ara verilmesi gibi önlemler alındığı kaydedilirken, krizden en fazla etkilenen ülkelerin, ekonomisi turizme dayanan ülkeler olduğu vurgulandı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 50 artış gösterirken, 17 bin kişide virüs tespit edildi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 910'a ulaştı.