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Kovid-19 salgını, 2020'de Almanya'da inovasyon harcamalarını düşürdü - Son Dakika

Kovid-19 salgını, 2020'de Almanya'da inovasyon harcamalarını düşürdü

01.02.2022 16:58
Kovid-19 salgını, 2020'de Almanya'da inovasyon harcamalarını düşürdü

Alman şirketlerinin inovasyon harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 170,5 milyar avroya geriledi.

Alman şirketlerinin inovasyon harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 170,5 milyar avroya geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı adına Alman şirketlerle görüşüp hazırladığı "Alman Ekonomisinde İnovasyon 2021" adlı raporu yayınladı. Buna göre, Alman şirketleri Kovid-19 salgının ilk yılı 2020'de inovasyon harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azaltarak 170,5 milyar avroya düşürdü.

Rapora göre, Almanya'da şirketlerin yüzde 12'si 2020'de salgın nedeniyle hiç inovasyon faaliyetinde bulunmazken, söz konusu yılda inovasyon yatırımların en büyük bölümünü oluşturan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları yüzde 6,3 geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, inovasyon merkezi olan Almanya'nın birçok alanda Kovid-19 nedeniyle yavaşladığını belirterek, "Birçok şirket inovasyon projelerini planlanan ölçüde uygulayamadı. Projeler ertelendi veya uzatıldı." ifadesini kullandı.

Yeni veya geliştirilmiş makinelere ve sistemlere yapılan harcamaların 2020'de yüzde 10 düştüğünü bildiren Wambach, bu harcamalardaki düşüşün öncelikle büyük şirketleri etkilediği vurguladı.

Öte yandan, Almanya'da geçen yıl inovasyon harcamalarının yüzde 2,1'lik artışla 174,1 milyar avroya ve 2022'de ise yüzde 1,2 artarak 176,1 milyar avroya yükselmesi bekleniyor.

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Araştırma, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını, 2020'de Almanya'da inovasyon harcamalarını düşürdü - Son Dakika


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