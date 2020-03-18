Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı - Son Dakika
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Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

6 saat önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için dezenfektan olarak kullanılan Türk kolonyasına yoğun talep yaşanıyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için dezenfektan olarak kullanılan Türk kolonyasına yoğun talep yaşanıyor.

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'taki kendi tesislerinde kozmetik ürünler üreten bir firmanın sahibi Bülent Emekçi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emekçi, virüsün ortaya çıkmasından sonra adeta talep patlaması yaşanan kolonya üretimi ve paketlemesine yetişemediklerini söyledi.

Kolonyanın kendine has karışımından dolayı iyi bir dezenfeksiyon sağladığını belirten Emekçi, "Kolonya yüzde 80'i alkol, yüzde 20'si ise su ve diğer maddelerden oluşur. Bu da yeni tip koronovirüse karşı özellikle ellerde iyi bir dezenfeksiyon sağlıyor. Bu yüzden Almanya'da kolonyaya yoğun ilgi oluyor." ifadelerini kullandı.

"Günde iki vardiya çalışarak 12 bin şişe kolonya üretiyoruz"

Emekçi, ülkede özellikle yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle kolonyaya talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kolonya hammaddesini Türkiye'den getiriyoruz ve Almanya'daki kendi üretim tesislerinde kolonyayı oluşturup şişeleyerek, tüm ülkeye dağıtıyoruz. Virüs salgını nedeniyle son dönemlerde kolonyaya olan büyük talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çok sayıda ürünün üretimini azalttık ve kolonya üretimine yöneldik. Günde iki vardiya çalışarak, 12 bin şişe kolonya üretiyoruz."

Son günlerde bilim adamlarının açıklamasına göre, yüzde 100 alkolden üretilen dezenfeksiyon ürünlerine karşı Kovid-19'un kendini koruduğunu söyleyen Emekçi, kolonyanın ise tamamen alkolden üretilen ürünlere göre daha iyi dezenfeksiyon sağladığını dile getirdi.

Emekçi, kolonya üretim ve dağıtımını artırmak için Türkiye'deki firmalarla görüştüklerine değinerek, Türkiye'de de kolonyaya talebin yüksek olması nedeniyle şimdilik bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ancak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizen Emekçi, "Biz de mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ellerimizi yıkayıp, dezenfekte edip, temiz tutuyoruz, dışarı çıktığımızda maske kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

Almanya, Türkiye, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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