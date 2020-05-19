Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı - Son Dakika

Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı

Ardahan'da geçen sezon üretilen yaklaşık 540 ton Kafkas arısı balının büyük kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ortaya çıkan yoğun taleple yeni sağım sezonuna 2,5 ay kala tükendi.

Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı, System.String[]

Ardahan'da geçen sezon üretilen yaklaşık 540 ton Kafkas arısı balının büyük kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ortaya çıkan yoğun taleple yeni sağım sezonuna 2,5 ay kala tükendi.

Coğrafi işaret olarak tescillenen Ardahan çiçek balı, Ardahan Arıcılar Biriliğine üye 750 üretici tarafından 45 bin kovanda üretiliyor.

Kentin Ardahan çiçek balı üretimi yıllık ortalama 400-800 ton seviyesinde bulunuyor.

Tüketicinin Kovid-19 salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere yönelmesiyle Kafkas arısı balına talep de arttı. Kentte üretilen yaklaşık 540 ton balın büyük kısmı yeni sağım sezonuna 2,5 ay kalmasına rağmen satıldı.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ellerindeki balı önceden tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte yıllık ortalama 400- 800 ton bal üretiminin yapıldığını, geçen yıl da yaklaşık 540 ton bal ürettiklerini belirten Evliyaoğlu, "Ben de aynı zamanda üreticiyim. Şu an elimde bal kalmadı. Birliğimize üye olanların balları tüketildi. Bunun tabii ki tek bir sebebi var, o da koronavirüs salgını. Balımız her yıl üreticinin elinde bu zamanda az da olsa kalırdı ancak bu yıl yeni sezona 2,5 ay kalmasına rağmen balımız tükendi." dedi.

Evliyaoğlu, bal sağımının Temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk haftasında yapıldığını ifade etti.

"Arı ürünleri çok talep gördü"

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönem arı ürünlerine talebin çok arttığını belirten Evliyaoğlu, bunların başında da bal ve arı sütünün geldiğini söyledi.

Evliyaoğlu, bu sezon ballarına en çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Kocaeli'den talep olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte arı ürünlerine çok değer verildi. Başta bal olmak üzere arı sütü için bizi çok arayan var. Propolis talep eden var. Uzmanlarca hastalara önerildiği için arı ürünlerinin tüketimi bu dönem daha da arttı." ifadelerini kullandı.

Ardahan çiçek balının bilinen bir bal olduğunu belirten Evliyaoğlu, "Bizim balımızın özelliği itibarıyla da taliplisi vardı ancak bu dönem daha da attı. Balımız binden fazla bitki örtüsü, yüksek rakımdaki çiçeklerden ve daha da önemlisi dil uzunluğuyla diğer arılardan farklı olan Kafkas arısınca üretilmesi nedeniyle ayrıcalıklı. Bal ve arı ürünleri, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli unsurlardır. Temennimiz yeni sezonun iyi geçmesi. Sezon verimli geçerse daha çok insana bal ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

"Üretici de tüketici de mağdur olmayacak"

Evliyaoğlu, tüketiciyi de üreticiyi mağdur etmeyeceklerini dile getirerek, "Talep ne kadar artarsa artsın, fiyatta olması gereken neyse onu uygulayacağız. Ne üretici ne de tüketicinin mağdur olmasını isteriz. Amacımız Ardahan balının herkesçe tüketilmesi, herkesin bu şifalı ürünü yemesidir. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz, yeter ki sezonumuz verimli geçsin." dedi.

Evliyaoğlu, balın kilogramının 80 ile 100 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

"Bu süreçte devletten destek gördük"

Evliyaoğlu, salgın sürecinde devletten destek gördüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'nın özellikle salgın sürecinde arıcılığa büyük katkıları oldu. Kısa süre önce bal ve ana arı verimini artırmak amacıyla kentteki arıcılara vermemiz için 3 bin 250 paket varova ilacı desteğini verdi. Bu destek bizim için son derece önemli. Valiliğin bize verdiği destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Koronavirüs ile mücadele ederken, üretim zinciri aksamadan devam edecek.' sözü burada uygulanmış oldu."

Koronavirüs, Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:14 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı         
13:24
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir         
13:09
Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi         
13:04
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 17:28:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]