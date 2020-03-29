Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor - Son Dakika

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Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
6 saat önce
Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor.
Vaka sayısının 85'e yükseldiği Karadağ'da karantina altına alınan Tuzi'de, şehir girişlerinde polisler beklerken, 15 bin nüfuslu şehirde öğrenciler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak götürmek için gönüllü oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:37 Kaynak: AA
Son Dakika Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Fransa'da Kovid-19'un Evanjelik Kilisesinden yayıldığı ortaya çıktı