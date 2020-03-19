Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
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Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmayı sürdürüyor.

Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmayı sürdürüyor.

Çin'de son 24 saatte ilk kez "ülke içi" kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmezken; Dünya Sağlık Örgütünün krizin yeni "merkez üssü" olarak nitelendirdiği Avrupa'da, yeni vakalar da can kayıpları da arttı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da vaka sayısı son 24 saatte 309 artarak 1795'e, can kaybı ise 21'e çıktı. Virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 634 olurken, 130 kişinin de yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen İtalya'nın komşularından Hırvatistan'da ise vaka sayısı 102'ye çıktı.

Karantinada bulunan Kovid-19 tanısı konmuş bir kişi yaşamını yitirirken; yetkililer hastanın başka rahatsızlıklarının da bulunduğunu açıkladı.

Hırvatistan'da gece yarısı yürürlüğe giren yeni tedbirler kapsamında, market, yakıt istasyonu, fırın ve hijyen malzemeleri satan dükkanlar dışında tüm işletmeler, müzeler, sinemalar, tiyatrolar ve spor salonları kapatıldı. Dini törenler ve vatandaşların yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

Hollanda'daki uluslararası mahkemeler de salgın nedeniyle duruşmalarını durdurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, mart sonuna kadar tüm duruşmalarını, Uluslararası Adalet Divanı ise 23- 27 Mart'ta yapılacak Guyana ve Venezuela arasındaki davanın duruşmalarını askıya aldı.

Bulgaristan- Türkiye sınırındaki tır kuyruğu 30 kilometreye ulaştı

Türkiye'nin komşularından Bulgaristan'daki vaka sayısı 81'e, can kaybı ise 3'e yükselirken; Bulgaristan ile Türkiye arasındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçmek için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruğun 30 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Denetimler nedeniyle günlük geçiş yapan araç sayısı da 2 bin 100'den, 1800'e indi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 1843'e, can kaybının ise 5'e çıktığını açıkladı.

Ülkede hayata geçirilen salgını önleme tedbirlerine uymayan bir işletme sahibine yasal işlem yapıldı. Pazartesi alınan kararlar kapsamında, restoranların kapalı tutulması gerekirken; Aşağı Avusturya'da bir restoran sahibinin bu kurala uymadığını tespit eden polis, restoran sahibine yüklü miktarda para cezası kesti.

Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletindeki iki beldede uygulanmaya başlanan karantinanın, bölgenin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırıldı.

Bosna Hersek Sınır Polisinden yapılan açıklamada, Brod Sınır Kapısı'nda görevli 5 memurun "rüşvet aldıkları" gerekçesiyle açığa alındıkları bildirildi.

Ülke medyasında çıkan bazı haberlerde, memurların rüşvet karşılığı yurt dışından gelen ve tedbirler kapsamında karantinaya alınması gereken bazı kişilerin ülkeye girişlerine izin verdikleri iddia edilmişti.

Kosova, Türkiye'deki 39 vatandaşını ülkeye getirirken, bu kişilerin 14 gün boyunca karantinada kalacağı bildirildi.

Kovid-19 tanısı konan kişi sayısı Çekya'da 572'ye, Polonya'da 305'e yükselirken, Slovenya'da 286'ya, Slovakya'da 105'e, Sırbistan'da 97'ye, Macaristan'da 73'e, Arnavutluk'ta 64'e, Bosna Hersek'te 45'e, Kuzey Makedonya'da 42'ye, Karadağ'da ise 8'e çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: AA

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