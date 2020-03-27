Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor - Son Dakika

Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

6 saat önce

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları her geçen gün artarken, salgın Avrupa ülkelerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor, System.String[]

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları her geçen gün artarken, salgın Avrupa ülkelerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 7 bin 40'a çıktığını, bunlardan 28'i yoğun bakımda olmak üzere 800'ünün hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Anschober, can kaybının ise 52'ye yükseldiğini belirtti.

Alınan önlemler doğrultusunda salgının yayılma hızının yüzde 20'nin altına düşürüldüğünü kaydeden Anschober, salgının ülkede izleyeceği seyre dair tahminlerin büyük oranda tuttuğunu ancak olumlu sinyaller vermek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Anschober, bu zamana kadar belirti görülen kişi ile yakınlarına testler yapıldığını, ilerleyen günlerde belirli risk guruplarına yönelik de testler yapılacağını ve böylelikle olası risklerin azaltılabileceğini kaydetti.

"Evde kal ama opera ve tiyatroyu içeri al"

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 1244'e, can kaybının ise 16'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkede temassız ödeme miktarları artırılırken, Polonya Devlet Operası da insanların evde kalması için "Evde kal ama opera ve tiyatroyu içeri al" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde opera, günün belli saatlerinde ücretsiz canlı yayımlanacak.

Çekya'da virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 62'ye yükselirken, ölenlerin sayısı da 9'a ulaştı. Ülke genelinde 31 bine yakın kişiye test yapıldığı, virüs tespit edilenlerin 34'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

Virüs bulaşan kişi sayısının 300'e, can kaybının ise 10'a çıktığı Macaristan'da ise Başbakan Orban, salgın dolayısıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiğini açıkladı.

Yarından itibaren geçerli olacak ve 11 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak karara göre, insanlar sadece işe gitmek ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabilecek.

Karar kapsamında ayrıca, yaşlıları korumak amacıyla market, eczane ve temizlik ürünü satan yerlerde 09.00-12.00 saatlerinde yalnızca 65 yaş ve üzeri kişiler alışveriş yapabilecek.

Dinamo Zagreb, tüm antrenörleri işten kovdu

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, futbol liginin ertelenmesi ve gelirlerin düşmesi nedeniyle futbolcular ve teknik ekip dahil tüm kulüp çalışanlarından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken, futbolcular ve teknik ekip bunu kabul etmedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetimi Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son verirken, ülke medyasında çıkan haberlerde, Bjelica'nın görevine son verilmemesinin nedeni olarak anlaşmasındaki yüksek tazminat gösterildi.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 551'e çıkarken, can kaybı 3.

Bosna Hersek'te daha önce alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının ( Saraybosna, Banja Luka, Mostar ve Tuzla) 30 Mart'tan itibaren yolcu seferlerine kapatılacağının açıklanması üzerine THY bu sabah son Saraybosna- İstanbul uçuşunu yaptı.

THY Bosna Hersek Ofisinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, Saraybosna-İstanbul uçuşlarının 28 Mart-17 Nisan'da yapılmayacağı bildirildi.

Bu arada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Bosna Hersek'te, vaka sayısı 230'a çıktı.

Sırbistan'da tedbirlere uymayanlar gözaltına alınıyor

Balkan ülkelerinden Sırbistan'da ise ev karantinasına uymayan 112 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, vaka sayısının 457'ye, can kaybının ise 7'ye yükseldiği Sırbistan'da, yılın ilk 5 ayında turizmden ülkeye girecek döviz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre, 220 ila 250 milyon avro daha az olabileceği açıklandı.

Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, tüm turizm paketlerinin 1 Haziran'a kadar iptal edildiğini, salgın nedeniyle turizm gelirlerinde büyük düşüş olacağını söyledi.

Virüs bulaşanların sayısı Arnavutluk'ta 186'ya, Kosova'da 86'ya, Kuzey Makedonya'da 201'e ve Slovenya'da 632'ye, can kaybı sayıları da Arnavutluk'ta 8'e, Slovenya'da 6'ya çıktı.

Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak         
21:06
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması         
19:10
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım         
17:56
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 21:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]