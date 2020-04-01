Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
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Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa genelinde can kayıpları artarken, salgın birçok ülkeyi ekonomik açıdan olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kovid-19 salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa genelinde can kayıpları artarken, salgın birçok ülkeyi ekonomik açıdan olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilere göre, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 372'ye yükselirken, can kaybı da dünden itibaren 18 artarak 146 oldu. Salgının başından beri 56 bin test yapılırken, iyileşen kişi sayısı da 1095'e çıktı.

Salgın nedeniyle 200 bine yakın kişi işsizlik başvurusu yaparken, ülkedeki toplam işsiz sayısı 562 bin 522 oldu. Avusturya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez işsiz sayısı yarım milyonun üzerine çıktı.

Ülkedeki işsizlik oranı 4,7 puan artarak yüzde 12,2'ye çıkarken bu, ülke tarihinin en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

Avusturya'dan Fransa'ya yardım

Fransa'da yoğun bakımda tedavi gören üç hasta, Avusturya'nın Salzburg kentindeki bir hastaneye getirildi. Başbakan Sebastian Kurz, Fransa'nın kendilerinden yoğun bakımdaki birkaç koronavirüs hastasını alma ricasında bulunduğunu belirterek bu kapsamda üç hastanın Salzburg'a getirildiğini söyledi.

" İtalya'daki olaylar Çekya'da yaşanmayacak"

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısının 3 bin 330'a, can kaybının ise 32'ye ulaştığını açıklarken, ülkesinin salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve bu nedenle İtalya'daki gibi olaylarla karşılaşılmayacağını vurguladı.

Öte yandan, uzmanlar nisan sonuna kadar Çekya'daki vaka sayısının 14 bine ulaşacağını ancak ülkenin sağlık sisteminin bu seviyeyi kaldırabilecek düzeyde olduğunu belirtirken, vaka sayısının 45 binin üzerine çıkılması durumunda sorunlar yaşanabileceği de kaydedildi.

Sırbistan'da ekonomiye destek programı

Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali, 5,1 milyar avroluk ekonomiye destek programı açıklayarak bu programla istihdamın korunmasının, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olunmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bu arada, Karadağ'da hükümet, salgına karşı alınan tedbirlerin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vakalar da can kayıpları da artıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Avrupa'nın birçok ülkesinde vaka ve can kayıpları da artmaya devam ediyor.

Bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"Polonya 2 bin 347/ 35, Arnavutluk 259/ 15, Litvanya 581/ 8, Slovenya 841/ 15, Estonya 779/ 4, Bosna Hersek 448/ 13, Bulgaristan 412/ 8, Karadağ 120/2, Norveç 4 bin 651/ 39, Sırbistan 900/ 23, Hırvatistan 867/ 15, Kuzey Makedonya 329/ 9, Kosova 112/ 1, Macaristan 525/ 20, Finlandiya bin 418/ 17, Romanya 2 bin 245/ 85, Danimarka 2 bin 860/90, İsveç 4 bin 435/ 180."

Salzburg, Fransa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:56 Kaynak: AA

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