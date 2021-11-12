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Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı - Son Dakika

Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı

12.11.2021 13:07
Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının depresyon ve kaygı bozukluklarını artırdığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının depresyon ve kaygı bozukluklarını artırdığı bildirildi.

Kongre başkanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora'nın yaptığı Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince (TAHUD) çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde, "Pandemide ruh sağlığımız ne durumda?" başlığıyla oturum düzenlendi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Başar bu oturumda, "Salgın ve toplum ruh sağlığı" sunumunu gerçekleştirdi.

Başar, geçen ay yayımlanan salgının depresyon ve kaygı bozukluklarıyla ilgili nasıl bir değişiklik oluşturduğuna yönelik global çapta yapılan bir araştırmanın verilerini paylaştı.

Verilere göre, hem depresyon hem de anksiyete yaygınlığındaki artışın hareket kısıtlaması ve infeksiyon hızıyla ilgili olduğunun görüldüğünü ifade eden Başar, kadınların erkeklerden, gençlerin de diğer yaş gruplarından daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Araştırmaya göre, dünya geneli majör depresyonda yüzde 27, anksiyete bozukluğu yaygınlığında da yüzde 25 artışın görüldüğünü aktaran Başar, "Kovid-19 salgınında depresyon ve anksiyete bozukluklarında belirtilerin yaygınlığında 4'te 1 oranında artış varmış gibi görünüyor." dedi.

Başar, aşının, salgının kontrolü ve koruyuculuğu açısından son derece önemli olduğunun altını çizerek, aşı olmayı korkutarak değil özendirerek gerçekleştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Depresyon, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı - Son Dakika


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