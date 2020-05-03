Kovid-19 salgını eczacılık ürünleri ihracatını durduramadı

Küresel ekonomiyi durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'nin "eczacılık ürünleri" ihracatı yüzde 30,7 arttı.

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'u engellemek için alınan önlem ve kısıtlamalar dünya ve ülke ekonomilerini durma noktasına getirirken bu durum, ülkelerin ithalat ve ihracatına da yansıdı. Salgınla mücadele kapsamında dış ticaret asgari düzeye inerken ülkeler sadece temel ihtiyacı olan ürünlerin alışverişini tercih ediyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihracatın alt kalemlerine bakıldığında, en çok artış eczacılık ürünlerinde gözlendi. Bu kalemde 386 milyon 451 bin 895 dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 295 milyon 567 bin 505 dolar seviyesindeydi. Böylece eczacılık ürünlerinin ihracatında yüzde 30,7'lik artış yaşanmış oldu.

Eczacılık ürünlerinde ocakta 118 milyon 667 bin 612 dolar, şubatta 103 milyon 449 bin 934 dolar ve martta 164 milyon 334 bin 349 dolar ihracat yapıldığı görüldü.

İhracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Asya ülkelerinin ağırlığı dikkati çekti. Bu dönemde yapılan toplam ihracatın yüzde 35'i Güney Kore'ye gerçekleşti. Güney Kore'ye 136 milyon 93 bin 57 dolar eczacılık ürünü ihracatı yapıldı. Bu ülkeyi 16 milyon 299 bin 658 dolarla Irak ve 14 milyon 404 bin 194 dolarla Özbekistan takip etti.

Aynı dönemde Azerbaycan'a 12 milyon 962 bin 862 dolar, Gürcistan'a da 12 milyon 229 bin 384 dolar eczacılık ürünü ihracı yapıldı.

Ocak-mart döneminde Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olan Avrupa ülkelerine eczacılık ürünleri ihracatına bakıldığında ise 9 milyon 736 bin 975 dolarla Polonya'nın ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 9 milyon 321 bin 76 dolarla Slovenya, 8 milyon 363 bin 593 dolarla İsviçre izledi.

ABD'ye ise 793 bin 916 dolarlık eczacılık ürünü ihracatı yapıldı.

Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında en çok ihracat yapılan 5 ülke: