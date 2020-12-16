MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı - Son Dakika

MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı

16.12.2020 14:44

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen Lamas limonuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talebin artması üreticiyi sevindirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen Lamas limonuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talebin artması üreticiyi sevindirdi.

Narenciye üreticisi Hasan Bulduk, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle narenciye ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığını ve bundan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl Türkiye'den ilk defa Uruguay'a, bu yıl da Hong Kong'a limon ihraç ettiklerini belirten Bulduk, gelecek hafta da Lamas limonunu Kanada'ya göndereceklerini aktardı.

Bulduk, Türk limonuna başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinden talep geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bizim hedefimiz daha başka bölgeler, daha başka ülkeler. Lamas limonunu çok kaliteli şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii firmamızın yeni hedefleri var. Yeni pazarlar ve yeni arayışlar... Hatta önümüzdeki hafta Kanada için bir anlaşmamız var ve oraya Lamas limonu göndereceğiz. Artık Türk ürünlerin bütün dünyaya açılması lazım çünkü ürünlerimiz çok kaliteli, dünya standartlarının üzerinde."

MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı
MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı
MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı
MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı

Hong Kong, Erdemli, Kanada, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MERSİN- Kovid-19 salgını Lamas limonuna talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi


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