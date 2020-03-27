Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda - Son Dakika

Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda

21 dakika önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Türk esnaf, hükümetten yardım bekliyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Türk esnaf, hükümetten yardım bekliyor.

Köln'de "Küçük İstanbul" olarak da bilinen Keup Caddesi esnafının yaklaşık yüzde 80'i salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar yüzünden iş yerini açamıyor.

Nasyonel Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü tarafından 2004'te çivili bomba saldırısının hedefi olan ve Türklerin yoğun yaşadığı caddede iş yerlerini açabilen Türk esnaf, AA muhabirine Alman hükümetinden beklentilerini anlattı.

"Esnaf ayakta zor duruyor"

Caddede restoran ve pastane işleten İsmail Aldağ, yıllarca vergi ödediklerine ve Alman ekonomisine katkıda bulunduklarına dikkati çekerek, hükümetten acil yardım beklediklerini söyledi.

Aldağ, "Fazla iş olmamasına rağmen insanlara hizmet için iş yerimizi açıyoruz. Bu krizin sonu belli değil, bir tarih belli olsa ona göre davranılır. Çoğu esnaf zaten zor ayakta duruyor, birçok kişinin kepenk kapatacağını düşünüyorum ama acil destek gelebilir, salgın da aniden bitebilir, Allah'ın takdiri." diye konuştu.

"Küçük esnafa yapılacak yardımı herkes dört gözle bekliyor"

Caddede döner restoranı işleten Aziz Bege de eskiden günde 70-80 kilogram döner takarken, şimdi ise günde 10 kilograma kadar düştüklerini kaydetti.

Bege, restoranının günde 4-5 saat açık olduğunu ve ödeme sorunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, kira sorunumuz var, işçilerimize ödeme yapacağız, giderlerimiz var. Bunlar karşılansa çok güzel olur. Bu sene için düzeleceğini zannetmiyorum, gelecekte de ne olur bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Caddedeki bir pastanede çalışan Mahmut Çalkam da kentin sembolü Keup Caddesi'nin 50 yıldır ilk kez bu kadar sakin olduğuna dikkati çekti.

Çalkam, "İnsanlar sokağa çıkmayın çağrısına uyuyor. Herkes şu anda durumun düzelmesini istiyor. Küçük esnafa yapılacak yardımı herkes dört gözle bekliyor. Umarız ki her şey eskisinden daha iyi olur." şeklinde konuştu.

"Bir ay dayanamayız"

Caddede çiğ köfte satan ve satışların nerdeyse yüzde 80 düştüğünü dile getiren Fettah Atalay da iş yerini açmasına rağmen nerdeyse hiç iş yapamadıklarını kaydetti.

Atalay, "Normal ciromuzun şu an yüzde 20'sini yapıyoruz, çok büyük kayıp var. Zaten birçok arkadaşımız kapatmış, en fazla bir hafta, 10 gün dayanırız, yani bir ay dayanamayız." dedi.

Cadde esnaflarından pastane sahibi Zülya Özdağ da hiç alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu zor günleri hep birlikte aşmayı ümit ettiklerini söyledi.

Pastanelerinde 20 kişinin çalıştığını ve salgınla ilgili uyarıları dikkate aldılarını aktaran Özdağ, şöyle devam etti:

"Yine de şükürler olsun müşterimizin yüzde 30-40'ı geliyor, bu sorunu atlattıktan sonra yine eskisi gibi olmasını bekliyoruz. Yardım sözü verdiler, kredi verilecekmiş ama sonuçta bu kredilerin de geri ödenmesi lazım. Verdikleri sözün arkasında durmalarını istiyoruz. Bize mal verenler ödeme konusunda sıkıştırmıyorlar, aramızda esnaf dayanışması var."

Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor         
11:19
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı         
11:12
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti         
11:09
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi         
11:07
Süper model Maria Liman'dan takipçilerine davet: Benimle 3 ay karantinada kalıp eğlenmek isteyen var mı? Süper model Maria Liman'dan takipçilerine davet: Benimle 3 ay karantinada kalıp eğlenmek isteyen var mı?         
11:07
Hadise karantina dinlemedi! Kuaförünü ayağına çağırıp kesenin ağzını açtı Hadise karantina dinlemedi! Kuaförünü ayağına çağırıp kesenin ağzını açtı         
10:53
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı         
10:50
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi         
10:45
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak         
10:43
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği         
10:28
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor         
10:23
Bursa'da Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti         
10:13
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek         
10:09
Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı         
09:56
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?         
09:53
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor         
09:52
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek         
09:50
Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü         
09:49
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz         
09:48
Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı         
09:37
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti         
09:26
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor         
09:26
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar         
09:26
Koronavirüs tedavisinin anlatıldığı kitapta 'Hastalar arasında bilinç kaybı yüksek' detayı korkuttu Koronavirüs tedavisinin anlatıldığı kitapta 'Hastalar arasında bilinç kaybı yüksek' detayı korkuttu         
09:26
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı         
09:24
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın         
09:24
Oyuncu Mark Blum, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Oyuncu Mark Blum, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:22
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız         
09:21
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor         
09:11
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 11:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'da Türk esnaf zor durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]