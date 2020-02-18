Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'den ham madde temin edemeyen Endonezya zorda - Son Dakika
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Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'den ham madde temin edemeyen Endonezya zorda

7 saat önce

Endonezya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'den ham madde tedariki yapılamaması endüstriyel faaliyetlere zarar vermeye başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'den ham madde temin edemeyen Endonezya zorda, System.String[]

Endonezya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'den ham madde tedariki yapılamaması endüstriyel faaliyetlere zarar vermeye başladı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Riau Adaları'nda Batam bölgesindeki sanayi tesisinde 68 fabrikadan 34'ü, tamamen Çin'den gelen ham maddelerle üretim yapıyor.

Batamindo Organize Sanayi Bölgesi Genel Direktörü Mook Sooi Wah, fabrikaların ay sonuna yetecek kadar tedariki olduğunu belirterek, "Fabrikaların sadece iki seçeneği var. Başka ülkelerden alternatif tedarikçilerle üretimlere devam edilecek ya da üretim tamamen duracak." diye konuştu.

Bölgelerindeki üretimin yaklaşık yüzde 70'inin Çin'den gelen ham maddelere bağlı olduğunu ifade eden Wah, yaşanan krizin Batam'daki sanayi faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Wah ayrıca birkaç hafta önce elektronik üretimi yapan bazı fabrikaların mevcut sorundan dolayı faaliyetini durdurduğunu sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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