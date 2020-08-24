Kovid-19 salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlıkçılar dünyaevine girdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlık personeli 7 çift, özel firmaların sponsorluğundaki projeyle evlendi.

Maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak düzenlenen etkinlikte, 7 çift eski milli futbolcu Tanju Çolak, radyocu Afrikalı Ali, şair Ahmet Selçuk İlkan, sanatçılar Hayko Cepkin ve Ferman Toprak'ın şahitliklerinde hayatlarını birleştirdi.

Çiftlerin nikahlarını kıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, organizasyon fikrinin radyocu Afrikalı Ali'ye ait olduğunu ifade ederek, "Çok anlamlı ve özel bir nikah merasimindeyiz. Sayın Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürümüz onlar da ev sahibi, bu projenin bir başka önemli ortakları. Huzurlarınızda başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, bu aziz toprakların fertleri olarak gerçekten teşekkür ediyoruz. Onlar bu sürecin kahramanları." dedi.

"Sağlık Çalışanları ile El Ele" adıyla düzenlenen etkinlikte çiftlerin, nikah, kokteyl, gelinlik, damatlık, kına gecesi, saç, makyaj, ulaşım, balayı, boğaz turu, fotoğraf, ses, ışık/orkestra organizasyonunun tamamı özel sektör firmalarınca karşılandı.