Kovid-19 salgını nedeniyle dünya çapında her iki kişiden birinin geliri azaldı - Son Dakika

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya çapında her iki kişiden birinin geliri azaldı

03.05.2021 13:13
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya çapında her iki kişiden birinin geliri azaldı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde her iki kişiden birinin kazancının düştüğü bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde her iki kişiden birinin kazancının düştüğü bildirildi.

Washington DC merkezli Gallup araştırma şirketi, salgının 2020'nin ikinci yarısında iş veya gelire etkileri üzerine 117 ülkedeki 300 bin kişiyi kapsayan anket yaptı.

Şirketin anket sonuçlarına dair açıklamasına göre, dünya genelinde işverenler maliyetleri düşürmek ve çalışanları işten çıkarmamak için çalışma saatini düşürdü.

Açıklamada, bu durumun 1,6 milyar yetişkine tekabül eden, her iki kişiden birinin gelirinin azalmasına yol açtığına dikkati çekildi.

Taylandlıların yüzde 76'sının, İsviçrelilerin ise yüzde 10'unun salgında gelirlerinin düştüğü belirtilen açıklamada, sonuçların ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bolivya, Kenya, Myanmar, Uganda, Endonezya, Honduras ve Ekvador'da ankete katılanların en az yüzde 70'inin küresel sağlık krizinden öncesine göre, evlerine daha az ekmek götürebildiğinin altı çizildi.

Bu oranın ABD'de yüzde 34 olduğu aktarılan açıklamaya göre, Kovid-19 krizi dünya genelinde en fazla perakendecilik, turizm ve yemek hizmetleri gibi düşük gelirli istikrarsız sektörlerde çokça çalışan kadınları vurdu.

Açıklamada, ankete katılanların yarısından fazlasının geçici olarak çalışmayı durdurdukları, bunun da küresel çapta 1,7 milyar yetişkine denk geldiği ifade edildi.

Gelişmiş ülkelerde gelir kaybı daha az

Açıklamada, Hindistan, Zimbabve, Filipinler, Kenya, Bangladeş, El Salvador'un da aralarından olduğu 57 ülkede iş hayatının en az yüzde 65 oranında duraklatıldığı kaydedildi.

Avusturya, İsviçre ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde ise her 10 kişiden birinden daha azı geçici olarak iş bıraktığını söyledi.

Açıklamada, katılımcılardan üçte birinin salgın yüzünden işini kaybettiği, bunun da dünya genelinde en az 1 milyar kişiye denk geldiği ifade edildi.

Filipinler, Kenya, Zimbabve gibi düşük gelirli ülkelerde çalışanların en az yüzde 60'ının işini kaybettiği belirtilen açıklamada, yüksek gelirli ülkelerde bu oranın daha düşük olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle işini kaybedenlerin oranının İsviçre'de yüzde 3 ve ABD'de yüzde 13 olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Zimbabwe, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını nedeniyle dünya çapında her iki kişiden birinin geliri azaldı - Son Dakika


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