Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak

20.07.2022 05:30
Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verilen 2022 Hangcou Asya Oyunları'nın, 23 Eylül-8 Ekim 2023'te düzenleneceği bildirildi.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verilen 2022 Hangcou Asya Oyunları'nın, 23 Eylül-8 Ekim 2023'te düzenleneceği bildirildi.

Asya Olimpiyat Konseyinden (OCA) yapılan açıklamada, Çin Olimpiyat Komitesi ve Hangcou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan görüşmelerin ardından, organizasyonun 2023 sonbaharında gerçekleştirilmesine karar verildiği duyuruldu.

Çin'in Hangcou kentinde 10-25 Eylül 2022'de düzenlenmesi planlanan 19. Asya Oyunları Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Daha önce ertelenen, Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edilmişti.

Çin'de bahar aylarında Omicron'un tetiklediği salgınlar nedeniyle başta ülkenin en büyük şehri Şanghay olmak üzere çok sayıda büyük şehirde kapanma ve karantina tedbirleri, erteleme kararlarında etkili olmuştu.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin en büyük şehirlerinden Hangcou, Şanghay'a yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunuyor.

Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ardından en geniş katılımlı spor organizasyonu olan Asya Oyunları'na çok sayıda ülkeden 10 binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi Asya'nın İlk Profesyonel Kargo Merkezi Havalimanı Çin'in Orta Kesiminde Hizmete Girdi Asya'nın İlk Profesyonel Kargo Merkezi Havalimanı Çin'in Orta Kesiminde Hizmete Girdi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 05:36:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement