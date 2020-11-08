Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak - Son Dakika

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak

08.11.2020 09:41
Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 27'nci Dünya Posta Kongresi'nin 2021 yılının ağustos ayında Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 27'nci Dünya Posta Kongresi'nin 2021 yılının ağustos ayında Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dünyanın en eski Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren ve 192 ülkenin posta teşkilatının üyesi olduğu Dünya Posta Birliğinin (UPU) Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı, PTT AŞ Genel Müdürü ve UPU İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten başkanlığında İsviçre'de yapıldı.

Toplantıda, salgın nedeniyle ertelenen 27'nci Dünya Posta Kongresi'nin 2021 yılının ağustos ayında Fildişi Sahili'nde yapılması kararlaştırıldı. Gelecek yılın haziran ayında yapılacak değerlendirmede kongrenin Fildişi Sahili'nde yapılamayacağına karar verilmesi halinde, aynı yılın eylül ayında İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlandı.

İstanbul'da 2016'da düzenlenen 26'ncı Dünya Posta Kongresi ile başlayan ve "İstanbul Stratejisi"yle şekillenen dönemin ardından İdari Konsey Başkanlığı Fildişi Sahili'ne devredilecek.

"Pandemi posta sektörünü derinden etkiledi"

Hakan Gülten, UPU'nun dünya posta teşkilatlarının iş birliğini artırmak, her anlamda sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle ağını geliştirmek gibi sorumlulukları olduğunu ve salgının posta sektörünü derinden etkilediğini ifade etti.

Salgının ne zaman son bulacağının henüz öngörülemediği bu dönemde UPU'nun yönetimine ilişkin belirsizlikleri büyük oranda giderdiklerine işaret eden Hakan Gülten, şunları kaydetti:

"Fildişi Sahili'nde yapılması planlanan kongrenin, pandemi nedeniyle ertelenmesiyle başlayan süreçte, üye ülkelerin talepleri doğrultusunda Olağanüstü İdari Konsey toplantısı düzenlenmesine karar verildi. Yaptığımız istişareler neticesinde, tüm ülkelerin üzerinde uzlaşabileceği teklif hazırlandı. Birliğin geleceği için ülkeleri ortak bir kararda birleştirmeyi amaçlayan, tüm taraflar arasında uzlaşıya yönelik bir orta yol bulunabileceği yönündeki girişimlerimizden olumlu sonuç aldık. Posta teşkilatlarının gelişimine katkı sunan Birliğimiz, posta sektöründe olağanüstü özveriyle çalışan personelimiz ve hizmet ulaştırdığımız müşterilerimize olan sorumluluğumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Birlik çalışmasını etkin yürütmek posta teşkilatlarının ortak sorumluluğu"

Olağanüstü İdari Konsey toplantısının sınırlı sürede, salgın koşulları şartları gereği fiziki ve sanal ortamda yapıldığını bildiren Gülten, 27'nci kongreye ev sahipliği yapacak olan Fildişi Sahili'ne, zor koşullara rağmen kongreyi gerçekleştirme konusundaki samimi gayretleri ve gösterdikleri irade için teşekkür etti.

Posta teşkilatlarının salgın dolayısıyla önümüzdeki dönemde sektörel anlamda daha karmaşık sorunlarla karşılaşma ihtimalinin söz konusu olduğuna değinen Gülten, "Her dönem yeniliğe açık olan posta teşkilatları, çağın gereklerine göre hareket ederek hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyor." dedi.

Posta hizmetlerinin tüm dünyada tek bir ağ gibi işlemesini sağladıklarını dile getiren Gülten, "Birliğimizin çalışmalarını en etkin şekilde yürütmek, dünyadaki tüm posta teşkilatlarının ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Fildişi Sahili, Ağustos, Karar, Posta, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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