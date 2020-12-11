Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 11 milyon kişiye sosyal yardım yapıldı.

Sosyal Kalkınma Bakanı Libdiwe Zulu, basına yaptığı açıklamada, yardım miktarının yaklaşık 1 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Zulu, "Ülke genelinde salgının başladığı marttan itibaren 11 milyon kişi, salgın döneminde sosyal yardımdan faydalandı." dedi.

İhtiyaç sahibi kişilere yardımların ocak ayına kadar devam edeceğini dile getiren Zulu, yardım başvurularının devam ettiğini kaydetti.

Ülkede pozitif vaka sayısı 836 bin 764'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 747'ye yükseldi.