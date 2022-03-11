Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları Edirne'de anıldı - Son Dakika
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Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları Edirne'de anıldı

11.03.2022 13:48
Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları Edirne'de anıldı

Edirne'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vefat eden meslektaşlarını düzenlenen törenle andı.

Edirne'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vefat eden meslektaşlarını düzenlenen törenle andı.

Edirne Tabip Odası tarafından düzenlenen programda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları saygı duruşunda bulundu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı günden bu yana iki yıl geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'de 14,5 milyondan fazla vakanın görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Altun, binlerce kişinin hastalık nedeniyle vefat ettiğini dile getirdi.

Salgının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini aktaran Altun, "Resmi rakamlara göre 95 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu süreçte 553 hekim ve sağlık emekçisini kaybettik. Her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk Her birinin acısını yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları Edirne'de anıldı - Son Dakika


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