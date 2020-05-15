Kovid-19 salgını sırasında 12 bin düzensiz göçmen Etiyopya'ya geri döndü - Son Dakika

"Nisandan bu yana dönen Etiyopyalıların sayısı 12 binin üzerinde." diyen Seifeselassie, gelecek haftalarda bu rakamın artmasını beklediklerini dile getirdi.

IOM Etiyopya Yetkilisi Alemayehu Seifeselassie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye dönen düzensiz göçmenlerin çoğunun Sudan , Suudi Arabistan , Cibuti ve Kenya 'dan geldiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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