"Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar' toplantısı - Son Dakika

"Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" toplantısı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların evden de iş yapılabildiğini gördüğünü belirterek, bunun da yeni fırsatlar oluşturabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların evden de iş yapılabildiğini gördüğünü belirterek, bunun da yeni fırsatlar oluşturabileceğini bildirdi.

Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" konulu toplantıdaki konuşmasında, ilk insandan bu yana insanların bir araya gelirken güvenlik unsurunu göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Bu anlamda da tabiattan gelen risklerin yanı sıra başka yerleşim yerlerinden gelen risklerin kentlerdeki güvenlik sorununu ortaya çıkardığını anlatan Prof. Dr. Karatepe, insanlığın tarihten bu yana, yeni tip koronavirüs gibi çeşitli salgınlarla sınandığını ve bazılarında milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

Salgınların bazı konularda beraberinde bazı yenilikleri de getirdiğini ifade eden Karatepe, şunları kaydetti:

"Mesela, Dünya Sağlık Örgütü de bu gelişmelerden sonra kuruluyor. Meseleye bu açıdan baktığımızda bu süreçten sonra bazı alışkanlıklar ve davranışlar değişiyor, eski tıp metotları yetersiz oluyor, yeni gayretler ortaya çıkıyor. Batı'daki bazı reformların da bu salgınlardan sonra çıktığını da görüyoruz. Ayrıca insanoğlu tabiattan gelen riskleri karşılamak ve konforunu artırmak için sürekli tabiatı fethetme peşinde. Bu noktada bazen muhteris de davranıyoruz. Derelere ev yaptık, dağları deviriyoruz, ıslak alanları kurutuyoruz, ekin ekilecek yerleri betonla dolduruyoruz. Yani tahrip etmekte yarış içine girmiş durumdayız. Bu tahribatı en çok yapanlar da genelde en güçlüler. Böyle bir hal içindeyken bu günleri yaşamaya başladık. Bu salgınlar, güçlü-zayıf, zengin-fakir ayırmadan herkesi etkiliyor. Hatta en güçlü olanlar en çok zararı görüyor. Adeta en fazla ders onlara veriliyor."

Kriz sürecini en kolay atlatanların panikten uzak kalanların olduğunun altını çizen Şükrü Karatepe, "Benim izlenimime göre paniklemeden süreci götürenler 3 konuda kendine yeten toplumlar. Türkiye de bu kategoride. Bunlardan birisi sağlık, diğeri de gıda. Sağlık ve gıda konusunda kendine yeten ülkeler bu süreci paniklemeden götürüyor." diye konuştu.

Salgın süreçlerinde halkın paniğe kapılmamasının çok önemli bir unsur olduğunu, bu anlamda da belediye başkanlarının önemli bir misyon üstlendiğini, hükümet noktasında da salgın sürecinde hızlı karar alabilme kabiliyeti gösteren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ne kadar yararlı olduğunun her kesim tarafından görüldüğünü dile getiren Karatepe, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle evde iş yapılabildiğini görüyoruz. Öte yandan uzaktan eğitim yapıyoruz. Bunların da bize yeni tecrübeler ve fırsatlar olabileceğini düşünüyorum. Bankacılık ve finans sektörü önümüzdeki dönemde büyük değişimler yaşayabilir. Ben bu süreci böyle değerlendiriyorum."

Salgın sürecinden insanların ders çıkarması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karatepe, bu anlamda herkesin doğaya karşı daha saygılı olup, zararlardan uzak kalması gerektiğini kaydetti.

AB'deki durum

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de hem dünyada hem de AB üyesi ülkelerdeki belediyelerin bu süreçte nasıl çalışmalar yaptığının çok önemli olduğunu ifade etti.


Berger, "Salgın nedeniyle AB mecburi olarak sınırları geçici olarak kapattı. Sınırlar kapalı olsa bile ticaretin devam etmesini istiyoruz. Özellike AB'nin Türkiye ile olan ticari ilişkileri çok iyi. Bunun devam etmesi gerekiyor. AB'de çok sayıda ticari şirket, iş yerlerini kapattı. Ekonomimizi en kısa sürede ayağa kaldırmalıyız. AB Yatırım Bankası da bu anlamda önemli krediler sağlıyor. AB düzeyinde çeşitli konular ele alınıyor. Ümit ediyorum tahribatı hep birlikte en aza indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

(Sürecek)

Şükrü Karatepe, Avrupa Birliği, Karatepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu         
15:34
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 19:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kovid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]