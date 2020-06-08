Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs salgını sürecinde hem devlet hem de özelde çalışan sağlık personelleri için getirilen işten ayrılma yasağı, bugün itibarıyla kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle işten ayrılmaları yasaklanan sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Normalleşme süreciyle ilgili adımlar atmaya devam eden Bakanlık, söz konusu yasağı bugün itibarıyla kaldırdı.
"8 HAZİRAN İTİBARIYLA İZİN VERİLECEKTİR"
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığı belirterek, "İlgi yazı ile ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir. 'Sağlık Kurulu Raporlar' konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yapabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin yaşanmaya başladığı Mart ayında, personel ihtiyacı nedeniyle sağlık çalışanlarının işten ayrılmaları 3 ay süreyle yasaklanmıştı. Söz konusu yasak hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:55 Kaynak: AA
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