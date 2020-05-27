Kovid-19 salgını sürecinde Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da tartışıldı - Son Dakika

Kovid-19 salgını sürecinde Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da tartışıldı

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye yardım göndermesinin ikili ilişkilerin düzeltilmesine kapı aralayabileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da tartışıldı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye yardım göndermesinin ikili ilişkilerin düzeltilmesine kapı aralayabileceğini söyledi.

Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen "Kovid-19 Salgını Sürecinde Türk-Amerikan İlişkileri" başlıklı online panele katılan Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkan Cumhuriyetçi Parti Vekili Wilson ve Türk-Amerikan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker, salgın ve ikili ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça eskiye dayandığını ve Türkiye'nin ABD ile Güney Kore ve Afganistan'da beraber savaştığını hatırlatarak başlayan Wilson, Washington ve Ankara arasındaki iş birliğinin her iki tarafa da önemli fırsatlar sunduğunu ve son yıllarda gerilen ilişkilerin tekrar iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Salgın ikili ilişkileri pozitif etkileyebilir

Wilson, Kovid-19'un ABD ve dünya siyasetinde bazı değişikliklere neden olabileceğini belirterek salgının özellikle ABD ve Çin arasındaki gerilimi artıracağını ifade etti.

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım malzemesinin "ortaklık ruhuna uygun bir dayanışma örneği olduğunu ve ilişkilerin geliştirilmesi açısından iyi bir fırsat" sunduğunu vurgulayan Wilson, Çin ve ABD arasındaki gerilimin bundan sonraki süreçte Türkiye-ABD ilişkilerini pozitif yönde etkileyebileceğini belirtti.

Çin'in salgına yönelik tutumunu eleştiren Wilson, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu yaşananlar toplumun dünyaya açılması için bir fırsat olarak görülebilir. Petrol fiyatlarının da bu süreçte negatif değerden fiyatlanması petrole bağımlı olan Rusya'da (Vladimir) Putin açısından sıkıntılara yol açtı. İran'da da benzer bir durum var. Bu açıdan baktığınızda Türkiye bütün bu gelişmelerin ortasında. Türkiye, Orta Doğu'ya açılan bir kapı. Bu açıdan Türkiye ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Sınavları atlatan bir müttefikliğe odaklanmalıyız"

Eker de YPG/ PKK terör örgütü, S-400 hava savunma sistemi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve F-35 savaş uçağı projesi gibi konulara atıfta bulunarak Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin son yıllarda çeşitli testlere tabi tutulduğunu belirtti.

Türkiye'nin ABD'nin güçlü bir müttefiki olmaya yönelik kararlılığının altını çizen Eker, içinde bulunduğu bölge şartları nedeniyle kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmaya da devam edeceğini vurguladı.

Eker, şunları söyledi:

"Müttefikinizi seçebilirsiniz ancak komşularınızı seçemezsiniz. Biz içinde bulunduğu sınavları atlatan bir müttefikliğe odaklanmalıyız. NATO savunma politikamızın önemli bir parçası olsa da coğrafi gerçekliklerin olduğu da muhakkak. Türkiye hem içeride hem de sınırları üzerinde kendi güvenliğini sağlamak zorunda. S-400 alımı sebebiyle haksız şekilde eleştirilen Türkiye'nin, ilave bir savunma sistemine ihtiyaç duymaması için bölgede istikrarın sağlanması gerekiyor. Dost ve müttefik ülkelerden güvenlik kaygılarımızı anlamalarını bekliyoruz."

"İki ülke arasındaki ilişki örnek teşkil ediyor"

ABD'nin FETÖ ve YPG/PKK terör örgütleriyle kurduğu ilişkilere de dikkati çeken Eker, Türkiye'nin bunu anlamakta güçlük çektiğini ve ABD Başkan Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki aktif ve yapıcı diyaloğun parlamentolar düzeyinde de sağlanması gerektiğini vurguladı.

Eker, iki ülkenin de insan hakları, demokrasi ve küresel barış gibi değerlerde aynı tarafta bulunduğunu ve müttefiklik gereği zor zamanlarda birbirlerine yardımcı olması gerektiğini belirterek özellikle salgın kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın birlikte çalışmasının ve iki ülke arasındaki ilişkinin pek çok ülke için örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını sürecinde Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da tartışıldı - Son Dakika

Son Dakika

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı         
00:45
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı         
00:13
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:57
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu         
23:51
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı         
23:50
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı         
23:44
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi         
23:28
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun         
23:15
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi         
23:11
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı         
22:57
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı         
22:41
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın         
21:55
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası         
19:28
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 03:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgını sürecinde Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]