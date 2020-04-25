Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi - Son Dakika
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Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi

6 saat önce

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, insanların artık riski azaltmak için markete gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırladığını, pek çok kişinin de internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtti.

Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi, System.String[]

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, insanların artık riski azaltmak için markete gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırladığını, pek çok kişinin de internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla beraber tüketici alışkanlıklarının da büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Koronavarüs salgınına kadar Türkiye'de birçok tüketicinin listeyle alışveriş yapmadığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Maalesef tüketicilerimizin çoğunun listeyle alışveriş yapma alışkanlığı bulunmuyordu. Kovid-19 salgını, tüketici alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. Artık tüketicilerin büyük bir kısmı gerek virüs kapma endişesinden gerekse daha az risk için ihtiyaçlarının listesini evde yaparak markete gidiyor. Önceden liste yapmadan markete giden vatandaşlar, şimdi markette gezerek alışveriş yapmayı değil ellerindeki listeye bakarak alışveriş yapmayı tercih ediyor. Yani vatandaşlar bir an önce alacaklarını alıp marketten ayrılmak istiyor. Virüsle beraber sık sık ve rahatça dışarı çıkma alışkanlığını kaybeden tüketiciler, artık acil ihtiyaçlarını belirliyor ve hiç vakit kaybetmeden alışverişini tamamlayıp marketten ayrılıyor."

"Virüs bizim yapamadığımızı yaptı"

Şahin, tüketicilere salgın öncesinde de hep listeyle alışveriş yapmaları uyarısında bulunduklarını belirterek, "Virüs bizim yapamadığımızı yaptı." dedi.

Listeyle alışverişin alışkanlık haline gelmesini temenni eden Şahin, "Zira gelişmiş ülkelere baktığımızda tüketici, listesini evde hazırlıyor. Daha sonra alışveriş merkezine ya da markete girdiğinde hiç sağa sola bakmadan alacağı ürünü alıyor ve doğruca kasaya gidiyor." diye konuştu.

"İnternetten alışveriş oranı yüzde 80'e çıktı"

Salgınla beraber uzaktan ve internetten alışverişlerin de arttığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Yine gelişmiş ülkelerden örnek verecek olursak, insanların birçoğu alacağı ürünün ayağına gelmesini istiyor. Birçok batı ülkesinde tüketicilerin yüzde 80'i ihtiyaçlarını internet üzerinden ve uzaktan satış yöntemiyle karşılıyor. Biz de ise salgından önce vatandaşların yalnızca yüzde 10'u internetten alışveriş yaparken, bu oran salgınla beraber yüzde 80'lere çıkmış durumda. Bu da risk almak istemeyen vatandaşların büyük bir kısmının internetten alışverişe yöneldiğini gösteriyor."

Mahmut Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:22 Kaynak: AA

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