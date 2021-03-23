"Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları" zirvesi yarın başlayacak - Son Dakika

"Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları" zirvesi yarın başlayacak

Sağlık politikaları alanında araştırma ve kanıt temelli, güvenilir, işlenmiş bilgi üreterek sağlığın geliştirilmesine katkı sunma amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün (TÜSPE) düzenlediği "Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları" temalı 2021 zirvesi, yarın başlayacak.

Sağlık politikaları alanında araştırma ve kanıt temelli, güvenilir, işlenmiş bilgi üreterek sağlığın geliştirilmesine katkı sunma amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün (TÜSPE) düzenlediği "Kovid-19 Salgını ve Sağlık Politikaları" temalı 2021 zirvesi, yarın başlayacak. Zirvenin açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak. TÜSPE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) iş birliğiyle çevrim içi düzenlenecek zirve, 25 Mart Perşembe sona erecek. Açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı zirvede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve TÜSPE Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım da birer konuşma gerçekleştirecek. Zirvede, Kovid-19 salgını sürecinde sağlık yönetimi, sağlık turizmi, sağlık ekonomisi, hizmet sunumu, insan gücü, sağlık endüstrisi, sağlık turizmi ile halk sağlığı ve küresel sağlık politikaları başlıklarıyla 8 oturum düzenlenecek. Çevrim içi program hakkında detaylı bilgiye ve zirveye katılım işlemlerine "https://www.tuseb.gov.tr/tuspe/haberler/tuspe-turkiye-saglik-politikalari-zirvesi-2021-11032021", "https://www.tuseb.gov.tr/tuspe/" ve "https://www.ushas.com.tr/" adreslerinde yer verilecek.

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