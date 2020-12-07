Son dakika haber: Kovid-19 salgını "villa turizmine" talebi artırdı - Son Dakika

Son dakika haber: Kovid-19 salgını "villa turizmine" talebi artırdı

07.12.2020 12:09

Son dakika haberleri: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli ve yabancı turistlerin, daha fazla izolasyon imkanı sunan "villa turizmine" ilgisi arttı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli ve yabancı turistlerin, daha fazla izolasyon imkanı sunan "villa turizmine" ilgisi arttı.

Sosyal mesafenin etkin rol oynadığı Kovid-19, 2020 sezonunda tatil tercihlerinin de değişmesine neden oldu. Güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, alternatif destinasyonlar konusunda daha seçici davrandı. Bu süreçte özellikle "villa turizmine" ilgi daha da arttı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, turizmin neredeyse durma noktasına geldiği bir süreçte yılın 11 ayında yaklaşık 3,5 milyon yabancı turist ağırladı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, "villa turizmi" konusunda da tatilcilerin tercih ettiği kentler arasında ilk sıralarda yer aldı. Özellikle Kaş ilçesi doğayla iç içe ve izole tatil yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

"Gelecek yıl için beklentimiz yüksek"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da villa turizminin yüzde 85'inin Kaş ve Kalkan bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

Turizm sektörünün salgın nedeniyle kötü bir sezon geçirdiğini ancak aldığı önlemlerle Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Perçin, Türkiye'nin ve Antalya'nın süreci başarılı bir şekilde geçirdiğini kaydetti.

Bu yıl yapılan çalışmaların gelecek sezon için de bir referans olacağını ifade eden Perçin, "Villa turizminde güzel bir sezon geçtiğini düşünüyorum. 2021 yılı beklentimiz yüksek. Aşıların bulunduğu yönde bilgiler alıyoruz. Dünya olarak tatil yapmayı özledik. Psikolojik olarak da ihtiyacımız var." dedi.

"2021 rezervasyonları başladı"

Kaş bölgesinde 600 villaya kiralama hizmeti veren turizm ve inşaat firması sahibi İzzet Kara, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kentte turizmin hareketlendiğini söyledi.

Kaş'ın yaz döneminde çok ciddi talep gördüğünü belirten Kara, villaların izole imkanı sunması sayesinde daha fazla tercih edildiğini dile getirdi. Bölgeyi en çok İngilizlerin talep ettiğini aktaran Kara, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Rusya'dan da müşterilerin geldiğini belirtti.

Aralıkta dahi müşteri ağırlamaya devam ettiklerini aktaran Kara, "2021 sezonu için rezervasyonlar başladı, talepler iyi. 2020'den daha fazla turist ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya ve birçok Avrupa ülkesinden turistler, gelecek sezon için rezervasyonlarını yaptı." diye konuştu.

Villa fiyatları 7 bin ila 30 bin arasında değişiyor

Villa kiralama hizmeti veren Hasan Solakoğlu da fiyatların yaz, kış sezonları ile özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Villaların oda sayısından jakuzilisi, spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarına kadar farklı özellikleri taşıdığını anlatan Solakoğlu, "Villaların fiyatları da özelliklerine ve dönemine göre 7 bin ila 30 bin arasında değişiyor. Her kitleye göre villa hizmeti veriliyor." diye konuştu.

Son dakika haber: Kovid-19 salgını villa turizmine talebi artırdı
Son dakika haber: Kovid-19 salgını villa turizmine talebi artırdı
Son dakika haber: Kovid-19 salgını villa turizmine talebi artırdı
Son dakika haber: Kovid-19 salgını villa turizmine talebi artırdı

Antalya, turist, Turizm, Kaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Kovid-19 salgını 'villa turizmine' talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi


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