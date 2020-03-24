Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı - Son Dakika

Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı

6 saat önce

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.

Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.

Washington'un büyük meydanlarında ve ana yollarında trafik oldukça azalırken, güvenlik güçleri haricinde neredeyse hiç yayanın bulunmadığı AA kameralarına yansıdı.

Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente gelen turistlerin uğrak mekanı olan Lafeyette Park'ta da kimsenin olmadığı dikkati çekti.

Testler arabaya servis

Washington DC'nin komşusu olan ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington bölgesinde de ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.

Test merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ise koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük ve eldiven kullanarak önlemlerini aldı.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 35 bin 225'e, ölü sayısı da 473'e ulaştı.

ABD, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada vaka sayılarının en yüksek olduğu 3. ülke konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak         
21:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 06:37:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]