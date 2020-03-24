Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı - Son Dakika
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Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı

6 saat önce

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.

Washington'un büyük meydanlarında ve ana yollarında trafik oldukça azalırken, güvenlik güçleri haricinde neredeyse hiç yayanın bulunmadığı AA kameralarına yansıdı.

Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente gelen turistlerin uğrak mekanı olan Lafeyette Park'ta da kimsenin olmadığı dikkati çekti.

Testler arabaya servis

Washington DC'nin komşusu olan ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington bölgesinde de ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.

Test merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ise koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük ve eldiven kullanarak önlemlerini aldı.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 35 bin 225'e, ölü sayısı da 473'e ulaştı.

ABD, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada vaka sayılarının en yüksek olduğu 3. ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 salgını, Washington sokaklarındaki hareketliliği azalttı

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:22 Kaynak: AA

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