Kovid-19 salgını yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerini de etkiledi - Son Dakika
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Kovid-19 salgını yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerini de etkiledi

6 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yurt dışı müteahhitlik sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, "Salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkacak gecikmelerden sonra işlerin tamamlanmasında gerekli sürenin ve maliyetlerin...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yurt dışı müteahhitlik sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, "Salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkacak gecikmelerden sonra işlerin tamamlanmasında gerekli sürenin ve maliyetlerin ülkeler veya işverenler tarafından karşılanması için destek bekliyoruz." dedi.

Yenigün, AA muhabirine video konferans sistemiyle yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yurt dışı müteahhitlik projelerine etkilerini değerlendirdi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe dayandığını ve son yıllarda Türkiye'nin hizmet ihracatına büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Yenigün, "Kovid-19 salgını yalnız Türkiye'yi değil, dünyayı ilgilendiren bir sorun. Bundan herkes gibi sektörümüz de etkilendi. Ülkelerde değişik tedbirler alınıyor, biz de onlara uygun olarak kendi tedbirlerimizi alıyoruz ve kendimizi uyarlıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışındaki inşaat projelerinde 30-35 bin civarında Türk işçisinin çalıştığı bilgisini veren Yenigün, salgın süresince işlerin devamı için oralardaki personelin şantiyelerde kendilerini güvende hissetmeleri ve ihtiyaç duyduklarında ülkelerine dönebilme güvenceleri olmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Yenigün, her ülkenin insan sağlığı için belirli ölçülerde tedbirler aldığına işaret ederek, sosyal mesafenin korunması için işçi sayısın azaltılması gibi nedenlerle şantiyelerde randımanın azaldığını bildirdi.

Mithat Yenigün, bazı ülkelerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ve şantiyelerin kapatılması gibi kararlar nedeniyle inşaat kapasitesinin yüzde 60 civarında düştüğünü anlattı.

Bu dönemde, işçilerin yurt dışına gidiş-dönüşleri ve şantiyelere malzeme tedariki konusunda da aksaklıkların yaşandığına dikkati çeken Yenigün, şöyle konuştu:

"Salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkacak gecikmelerden sonra işlerin tamamlanması için gerekli sürenin ve maliyetlerin ülkeler veya işverenler tarafından karşılanması gerekir. Biz firmalar olarak tek başımıza bununla baş edemeyebiliriz. Ticaret Bakanlığımız, ticaret müşavirlerimiz, Dışişleri mensuplarımız ve büyük elçilerimizin bizleri yalnız bırakmamasını bekliyoruz. Önümüzdeki 3-4 ay içinde bunu yapmamız gerekir."

Yenigün, TMB olarak kendilerinin de aktif bir şekilde üye firmalara devletlerin aldığı tedbirler konusunda duyurular yaptıklarını ve "insan sağlığını işin önünde tutmaları" yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti.

"Ülkelerden tahliye talepleri var"

Yenigün, salgın sürecinde yurt dışından tahliyesi gerçekleştirilen personele de değinerek, "2 bin-2 bin 500 civarında inşaat işçisi yurt dışından getirildi. Bu beklediğimizden düşük bir rakam. Karantina sürecinden çekindikleri veya işlerini sürdürmeyi tercih ettikleri için rakam düşük kaldı. Sağlık sorunu olmayan işçilerimizi yurt dışı şantiyelerde ne kadar barındırabilirsek hem işlerin devamı hem de burada karantina yükünü artırmamak bakımından sevindirici olur." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, Irak, Bangladeş, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 700-800 civarında kişinin tahliye talebinde bulunduğunu aktaran Yenigün, bununla ilgili organizasyonu da yürüttüklerini söyledi.

"Mücbir sebep kapsamı genişletilsin"

Yenigün, yurt içinde Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde bazı sektörlerin mücbir sebep kapsamına alındığını anımsatarak şunları kaydetti:

"İnşaat sektöründe sadece bina inşaatı mücbir sebep kapsamına alındı. Uygulamaya altyapı faaliyetlerinin de alınmasını rica ediyoruz. Tasfiye kararnamesi de çıktı. Eğer firma istiyorsa tasfiye etmeli ancak bazı stratejik projelerin tasfiye edilmesi daha çok zarar verebilir. Onlar için de yapılabilecek fiyat farkı düzenlemesiyle işlerin devamının sağlanmasını talep ediyoruz. Bunlara bağlı olarak ödemelerin zamanında yapılmasını, bankaların destek ve teşvik ödemelerini hızlandırmasını, Kredi Garanti Fonu işlemlerinin biraz daha pratikleşmesini istiyoruz."

Kovid-19 salgını yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerini de etkiledi

Mithat Yenigün, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:56 Kaynak: AA

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