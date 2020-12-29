Kovid-19 salgınına rağmen 20 binden fazla Yahudi bu yıl İsrail'e göç etti - Son Dakika

Kovid-19 salgınına rağmen 20 binden fazla Yahudi bu yıl İsrail'e göç etti

29.12.2020 16:39
Kovid-19 salgınına rağmen 20 binden fazla Yahudi bu yıl İsrail'e göç etti, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, bu yıl 20 binden fazla Yahudi yaşadıkları ülkeleri terk ederek İsrail'e geldi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, bu yıl 20 binden fazla Yahudi yaşadıkları ülkeleri terk ederek İsrail'e geldi.

İsrail Yahudi Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 70 ülkeden 20 binden fazla Yahudi'nin İsrail'e göç ettiği belirtildi.

İsrail'e göç eden Yahudilerden 10 bin 200'ünün eski Sovyet ülkelerinden, 3 bin 120'sinin Batı Avrupa'dan, 2 bin 850'sinin ise Kuzey Amerika'dan geldiği ifade edildi.

Açıklamada, bu yıl yurt dışında yaşayan 160 bin Yahudi'nin İsrail'e göç etme konusunda ilgili kurumlara danıştığı ve bunlardan 41 bininin işleme konulduğu kaydedildi.

Gelecek yıllarda 250 bin Yahudi'nin İsrail'e göç edeceği düşünülüyor

Açıklamada ayrıca, gelecek 3-5 yılda 250 bin Yahudi'nin İsrail'e göç etmesinin beklendiği aktarıldı.

Geçen yıl yaklaşık 34 bin Yahudi İsrail'e göç ederken, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl İsrail'e göç eden Yahudilerin sayısında önceki yıla oranla düşüş yaşandı.

Gelenler işgal altındaki Filistin topraklarına yerleştiriliyor

İsrail'in, uyguladığı işgal politikası çerçevesinde gelen Yahudilerin büyük kısmı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yerleştiriliyor.

Bu politikanın sonucu olarak Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı ise 400 bini aşmış durumda.

Yahudi'ye dönüş hakkı var Filistinliye yok

Tel Aviv yönetimi, bölgedeki nüfus dağılımını bozmak için yurt dışındaki Yahudileri İsrail'e dönmeye teşvik için her yıl milyonlarca dolar harcarken, yerlerinden ettiği Filistinli mültecilerin topraklarına dönmesine ise izin vermiyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Yahudi'ye ülkeye göç etme hakkı sağlayan İsrail, BM'nin 194 sayılı kararının uygulanmasına karşı çıkarak, 1948'de zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin ülkelerine dönmelerine engel oluyor.

İsrail, Yahudi, İşgal, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınına rağmen 20 binden fazla Yahudi bu yıl İsrail'e göç etti - Son Dakika


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