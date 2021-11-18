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Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi

18.11.2021 12:01
Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 67 eczacı ve 23 eczane çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 67 eczacı ve 23 eczane çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19'un, dünya genelinde 255 milyondan fazla vakaya ve 5 milyonun üstünde kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlattı.

Kovid-19 ile mücadelede büyük risk altındaki mesleklerden birinin eczacılık olduğuna işaret eden Saydan, "Kovid-19 polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacılar yaşıyor. Bugüne kadar 67 meslektaşımız ve 23 eczane çalışanımız Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşu eczaneler olduğu için ülke genelinde bu virüsten etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısı giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, eczacı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Ekonomik sorunlarımızın yanı sıra bir de eczacıya uygulanan şiddetle baş etmeye çalışıyoruz. Neredeyse her gün yaşadığımız ya da şahit olduğumuz şiddet olayları eczacıların can güvenliğinin ciddi anlamda korunamadığını gözler önüne seriyor. Bunun son örneği Gaziantep'teki bir eczanemizde nöbet hizmeti sırasında yaşandı. Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede."

Eczacıların can ve mal güvenliğinden endişe ettiğini kaydeden Saydan, "Eczacılar silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşıyor. Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hala kalıcı bir çözüm bulunamadı. TEİS olarak, 7/24 kesintisiz hizmet veren eczacıların görevlerinin aksamaması ve hizmetlerini vermeye devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini tüm kamuoyunun huzurunda yetkililerden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nurten Saydan, Eczane, TEİS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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