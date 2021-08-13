Son dakika: Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , Isparta 'nın da mavi kategoriye geçmesi ile düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı