Son dakika: Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'nın da mavi kategoriye geçmesi ile düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi" dedi.Bakan Koca, diğer paylaşımında ise " Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üstüne çıktı. Covid-19 risk haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine Sarı. Siirt ve Iğdır, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında" açıklamasında bulundu.
Kaynak: DHA
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