Kovid-19 salgınında Hindistan, Çin ve Güney Kore'ye dair gelişmeler - Son Dakika

Kovid-19 salgınında Hindistan, Çin ve Güney Kore'ye dair gelişmeler

22.10.2020 09:25
Kovid-19 salgınında Hindistan, Çin ve Güney Kore'ye dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izlediği, Güney Kore'de ise yaklaşık 1 ayın ardından ilk kez son 24 saatte yurt içi kaynaklı virüs...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izlediği, Güney Kore'de ise yaklaşık 1 ayın ardından ilk kez son 24 saatte yurt içi kaynaklı virüs sayısının 100'ün üstüne çıktığı görüldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 702 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 116 bin 616'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 55 bin 839 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 706 bin 946'ya çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 6 milyon 874 bin 518 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 729'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 850 kişi iyileşti ve 245 kişinin de tedavisi sürüyor.

Komisyon, dün, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede ortaya çıkan vakaların yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 121 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

104 olarak kaydedilen yurt içi kaynaklı enfekte sayısının 24 Eylül'den bu yana ilk kez 100'ün üstüne çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 25 bin 543'e çıktı ve 23 bin 647 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 453'e ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınında Hindistan, Çin ve Güney Kore'ye dair gelişmeler - Son Dakika

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