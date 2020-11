Kovid-19 salgınında ilk kez Karayipler'deki bir yolcu gemisinde vakalara rastlandı - Son Dakika

SAN Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak vermesinden bu yana ilk kez Karayipler'de bir yolcu gemisinde Kovid-19 vakalarına rastlandı.

"The Times" ve "The Sunday Times" gazetelerine seyahat yazarlığı yapan Sue Bryant, çoğu ABD'den gelen 50 yolcu ve 66 mürettebat taşıyan "The SeaDream I" gemisinde en az 5 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyledi.

Bryant, bir yolcunun çarşamba günü hastalanması üzerine geminin, yola çıktığı Barbados'a geri dönmek zorunda kaldığını ve henüz limana yanaşmadığını, gemide yapılan PCR testleri negatif çıkan yolcuların Barbados'a girişine izin verildiğini ifade etti.

Yolculara limanda yeniden test yapıldığını da belirten Sue Bryant, vakalardan önce çok sıkı hijyen kurallarının uygulandığı gemide buna rağmen Kovid-19'a rastlandığını kaydetti.

SeaDream şirketi de geminin mürettebatının ve sağlık çalışanlarının testlerinin negatif çıktığını, sorunun en iyi şekilde çözümü için Barbados yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla yakın iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Barbados hükümeti ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

SeaDream'in yolcu gemisi ile ilk kez Karayipler'de Kovid-19 vakasına rastlanmış oldu.