Kovid-19 salgınında internet bağımlısı olmamak için "ortak bilgisayar kullanılması " önerisi - Son Dakika

Kovid-19 salgınında internet bağımlısı olmamak için "ortak bilgisayar kullanılması " önerisi

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde internet kullanımının arttığını belirterek, bağımlılıktan korunmak için evlerdeki bilgisayarların ortak kullanılmasını önerdi.

Kovid-19 salgınında internet bağımlısı olmamak için

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde internet kullanımının arttığını belirterek, bağımlılıktan korunmak için evlerdeki bilgisayarların ortak kullanılmasını önerdi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Zeki Yüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde uzaktan eğitim ile evden çalışma uygulaması, sosyal görüşmelerin cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmesi, alışveriş ile oyun gibi nedenlerle internetten yararlanma süresinin artış gösterdiğini anımsattı.

Çocuklar ve gençler için teknolojinin hem "telafi edici" hem de "bağımlılık yapıcı" özelliğinin bulunduğuna işaret eden Yüncü, "İnternetin bu dönemde koruyucu işlevi de oldu. Çocuklar okul sisteminden kopmadılar. Büyükleri ya da arkadaşları ile görüşebildiler. Ama bu süreç, kötü niyetli kullanımı da arttırdı." dedi.

Engellenemeyen aşırı internet kullanma isteği, internet dışında geçirilen zamanın değersizleşmesi, internetten uzak kalındığında ortaya çıkan öfke, iş ve aile hayatının bozulmasını "bağımlılık" olarak nitelendiren Yüncü, internet kullanımı arttıkça bağımlılık gelişiminin yükseldiğini bilimsel çalışmaların gösterdiğini, Kovid-19 dönemindeki olumlu ve olumsuz etkilerin de uzun vadedeki araştırmalarda ortaya konacağını ifade etti.

Yüncü, internet ve teknolojinin ilk kez Kovid-19 döneminde birçok farklı amaç için kullanıldığına işaret ederek, "İlk datalar bugünlerdeki kullanımın sosyal bilişi olumsuz etkilemediği yönünde. Kriz sürecinde duruma adapte olmak zorundayız." dedi.

Aile denetimi ve ortak bilgisayar önerisi

Baskıcı olmayan aile denetiminin gençlerin psikolojik dayanıklılığına olumlu etki yaptığını belirten Yüncü, Kovid-19 sürecinde bağımlı olmaktan korunmak için alınması gereken önlemler bulunduğunu ifade etti.

Yüncü, evdeki bilgisayarın ortak kullanılabileceğini vurgulayarak, "Çocuğun salgın süresince bir bilgisayarı olmasın ama anne babanın da bilgisayarı olmasın. Teknolojik aletler ortak kullanımda olsun. Paylaşım olması doğal sınırlama sağlayacak ve dayanışmayı da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Zeki Yüncü, ailece ortak etkinlik yapmak, ev işlerinde sorumluluğu paylaşmak, sağlıklı uyku düzeni gibi alışkanlıkların da bağımlılıktan koruduğunu sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınında internet bağımlısı olmamak için 'ortak bilgisayar kullanılması ' önerisi - Son Dakika

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