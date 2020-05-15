"Kovid-19 salgınında klinik, saha ve kültürel boyutlarıyla hemşirelik" paneli

Ordu Üniversitesince (ODÜ), "Kovid-19 salgınında klinik, saha ve kültürel boyutlarıyla hemşirelik" konulu panel düzenlendi.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından online gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, çeşitli üniversitelerin akademik personeli ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Akdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, "Hemşirelik birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanması, işini sevgi, saygı ve özveriyle yapabilmeyi gerektiren ve tarih boyunca değerini ve saygınlığını korumuş kutsal bir meslektir." ifadesini kullandı.

Akdoğan, ülkenin her köşesinde sevgi, saygı ve özveriyle mesleğini yerine getiren tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü de kutladı.

Prof. Dr. Nülüfer Erbil de bu yıl Kovid-19 salgınının, hemşire ve hemşireliği çok daha görünür hale getirdiğini ifade etti.

Daha önce hiç olmadığı kadar hemşirelerden bahsettiklerini vurgulayan Erbil, "Bu süreçte hemşireler hastaya en yakın konumda olmaları sebebiyle oldukça önemli mücadeleler vermektedirler. Umuyorum ki hemşirelerin sorunlarının çözümünde bu görünür olma durumları katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Bölükbaş moderatörlüğünde, Ordu Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Arzu Hendekçi, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu ve filiasyon ekibinde çalışan hemşire Nigar Bağdatlıoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi'nin katılımıyla panel yapıldı.

Panelde, Kovid-19 hastalığında yoğun bakım ve reanimasyon ünitesindeki hemşirelik uygulamaları, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli yeri olan filiasyon çalışmaları, kültür ve sağlık davranışları arasındaki ilişkiler ile hemşirelik ve kültür etkileşimi konularında bilgilendirmede bulunuldu.