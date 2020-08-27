Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi hayatını...
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 08:11
Kaynak: AA
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