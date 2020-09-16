Kovid-19 salgınında son 24 saatte İtalya'da 1452, Malta'da 106 vaka açıklandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte İtalya'da 1452, Malta'da 106 yeni vaka görüldü.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1452 yeni vaka kaydedildi ve toplam vaka sayısı 291 bin 442'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 sayısı 40 bin 532'ye ulaştı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 207'ye çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 35 bin 645'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 620 artarak 215 bin 265 oldu.

Malta'daki durum

Malta Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte 106 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı. Bugünkü rakam, ülkede marttan beri görülen salgında en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yeni vakalarla ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 591'e yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 bulaşan kişi sayısı ise 2 bin 560 olurken, toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

Malta Halk Sağlığı Kurumu Yöneticisi Charmaine Gauci, ülkedeki durumun ciddi olduğunu belirtti, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının arttığına dikkati çekti.

Gauci, yeni vakaların bir kısmının yaşlı bakımevlerindeki yayılmadan kaynaklandığını ifade etti.

Profesyonel Eğitimciler Birliği de adada 28 Eylül'de açılması planlanan okulların tatil edilmesi ve internet üzerinden eğitim verilmesi için Başbakan Robert Abela'ya başvurdu.

Birlik Başkanı Graham Sansone, ülkedeki vaka artışına işaret ederek, okulların açılmasının bu ortamda sürdürülemez bir hal alacağı ve vaka sayılarının daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu.