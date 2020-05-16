Kovid-19 salgınında sosyal ve sağlık güvencesinin önemi ortaya çıktı - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınında sosyal ve sağlık güvencelerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Müdür Merttir, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ortaya çıkması ile birçok ülkenin sosyal güvenlik ve sağlık sistemi neredeyse çökme aşamasına geldiğini belirtti.

Genel Sağlık Sigortası'na tüm vatandaşların erişim sağladığını anımsatan Merttir, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında. Ayrıca SSK ve BAĞ KUR emeklileri hak sahiplerinin aylıkları bayramdan önce ödeniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Reformu ile uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlanan güvencelerle, salgına karşı verilen mücadelede tüm dünyaya örnek olacak bir başarı sağlandığını aktaran Merttir, şöyle konuştu:

"SGK Diyarbakır İl Müdürlüğü olarak pandemi sürecinde sosyal ve sağlık güvencelerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktı. Personelimize sağladığımız ekipman ve bilişim altyapısı sayesinde işlemlerimizin önemli bir kısmını evde kalarak uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu dönemde personelimizi bulaş riskinden koruyacak tüm tedbirleri alarak, özellikle, vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası işlemlerini, emekli maaşlarının bağlanması ve istirahat raporlarının ödemelerini en kısa sürede gerçekleştirmek için olağanüstü bir çaba sarf ettik."