Kovid-19 salgınından korunmak için uzmanından "aşı yaptırın" tavsiyesi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyonlu virüse rağmen bağışıklık kazanmada halen etkili silahın aşı olduğunu belirterek, vatandaşların mutlaka aşı yaptırmasını önerdi.

Özden, insanların salgınları ilk defa görmediğini belirterek, yıllar öncesinde de pandemiler ile yüzleştiğini anımsattı.

İnsanların zihninde veba gibi salgınlarının kalıcı olduğunu ifade eden Özden, "Veba salgını çok fazla insanın ölümüne yol açtı. 1918'de grip (influenza) salgınından milyonlarca kişi öldü. Eski salgınlara göre avantajımız aşı üretebilecek teknolojiye sahip olmamız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok hızlı şekilde aşı üretip 1 yıl gibi kısa sürede insanlığın kullanımına sunduk." dedi.

Salgınla mücadelede aşının çok olumlu sonuç verdiğini aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Aşı yapıldıktan sonra hasta olanlarda yoğun bakıma alınma ve ölme oranı nerdeyse sıfır. Bu çok önemli. Aşı yaptıranların çoğu hastalığı tekrar geçirmiyor, çok az kişi yeniden hasta olabiliyor. Bu yüzden aşıları mutlaka yaptıracağız, faydası çok fazla ve milyonlarca kişiye yapıldı. Aşı yapılan büyük nüfusa bakıldığında istenmeyen etkilerinin de çok önemli olmadığı ortaya çıktı ve çok önemli yan etki görülmedi."

Prof. Dr. Özden, İngiltere'nin aşı yapılan ileri yaşlı popülasyonunda hastalık oranının hızlı şekilde düştüğüne dair yayınlar yaptığını dile getirdi.

Ülkede takip edilen hastalarda da aynı durumu gözlemlediklerini anlatan Özden, "Aşılama için öncelikli olan ileri yaşlıların popülasyonunda hastalık oranlarının hızla düştüğünü gördük, bu ise aşının çok etkili olduğunu gösteriyor. O yüzden aşıya soğuk bakmamalı ve mutlaka aşı yaptırmak lazım." diye konuştu.

Özden, hali hazırdaki aşıların bağışıklık ve hastalık açısından koruyuculuğunun çok iyi düzeyde olduğuna dikkati çekerek, alerjik reaksiyonları olanların mRNA aşısından önce test yaptırmalarını önerdi.

"İngiliz mutasyonu dahil aşı halen etkili"

Toplumun, yüzde 65'inin üzerinde aşılanıp bağışıklık kazanmasıyla önlem ve tedbirlerin gevşetilebileceğine değinen Özden, "Virüs canlı hücrede yaşar ve canlı organizmaya geçemediğinde ölür. Yayılacak virüsün bulaşacağı kişi sayısı ne kadar azalırsa, yani çoğunluk ne kadar bağışık olursa virüsün yayılımı düşecektir. Aşı, bağışıklığı kazanmada en önemli silah ve bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Mutasyonlu virüse rağmen aşıyı mutlaka yaptıralım ve aşıdan kaçmayalım. Böyle imkanı devletimiz ücretsiz sunuyor. Aşının mutantlar için de herhangi bir istenmeyen kötü etkisi yok faydası var. İngiliz mutasyonu dahil aşı halen etkili." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özden, aşıların mutasyonlu virüslere karşı da kısmen koruyucu olduğunu dile getirerek, salgınla mücadelede kısıtlamalar ve tedbirlerin bu yıl da devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

"Güney Afrika ve Brezilya P1 mutasyonu yavaş yayılıyor"

Antijenin antikorla karşılaşması sonrası oluşan reaksiyonlarla mutasyonlu virüslerin ortaya çıktığını anlatan Özden, şu ifadeleri kullandı:

"Virüste antijen denilen bir yapı var, vücudumuz o yapıyı etkisiz hale getirmek için antikor üretiyor. İşte virüs, o proteinde, yapıda değişiklik yaparak daha önce vücudumuzun oluşturduğu antikorun ona bağlanmasını ve virüsü etkisiz hale getirmesini engelleyici bazı mekanizmalar oluşturabiliyor, bunlara da mutasyon diyoruz. İngiltere mutasyonu daha hızlı yayılıp bulaşıyor, ancak hasta etme şiddeti açısından önceki virüs tipine göre çok bir farkı yok. Daha yavaş yayılan Güney Afrika ve Brezilya denilen P1 mutasyonu var. Bunlardaki mutasyonlar daha farklı."

Özden, aşıdan taviz vermeden maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek virüsün yayılımının engellenebileceğini sözlerine ekledi.