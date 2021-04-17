Kovid-19 salgınından korunmak için uzmanından "aşı yaptırın" tavsiyesi - Son Dakika

Kovid-19 salgınından korunmak için uzmanından "aşı yaptırın" tavsiyesi

17.04.2021 10:35
Kovid-19 salgınından korunmak için uzmanından

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyonlu virüse rağmen bağışıklık kazanmada halen etkili silahın aşı olduğunu belirterek, vatandaşların mutlaka aşı yaptırmasını önerdi.

Özden, insanların salgınları ilk defa görmediğini belirterek, yıllar öncesinde de pandemiler ile yüzleştiğini anımsattı.

İnsanların zihninde veba gibi salgınlarının kalıcı olduğunu ifade eden Özden, "Veba salgını çok fazla insanın ölümüne yol açtı. 1918'de grip (influenza) salgınından milyonlarca kişi öldü. Eski salgınlara göre avantajımız aşı üretebilecek teknolojiye sahip olmamız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok hızlı şekilde aşı üretip 1 yıl gibi kısa sürede insanlığın kullanımına sunduk." dedi.

Salgınla mücadelede aşının çok olumlu sonuç verdiğini aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Aşı yapıldıktan sonra hasta olanlarda yoğun bakıma alınma ve ölme oranı nerdeyse sıfır. Bu çok önemli. Aşı yaptıranların çoğu hastalığı tekrar geçirmiyor, çok az kişi yeniden hasta olabiliyor. Bu yüzden aşıları mutlaka yaptıracağız, faydası çok fazla ve milyonlarca kişiye yapıldı. Aşı yapılan büyük nüfusa bakıldığında istenmeyen etkilerinin de çok önemli olmadığı ortaya çıktı ve çok önemli yan etki görülmedi."

Prof. Dr. Özden, İngiltere'nin aşı yapılan ileri yaşlı popülasyonunda hastalık oranının hızlı şekilde düştüğüne dair yayınlar yaptığını dile getirdi.

Ülkede takip edilen hastalarda da aynı durumu gözlemlediklerini anlatan Özden, "Aşılama için öncelikli olan ileri yaşlıların popülasyonunda hastalık oranlarının hızla düştüğünü gördük, bu ise aşının çok etkili olduğunu gösteriyor. O yüzden aşıya soğuk bakmamalı ve mutlaka aşı yaptırmak lazım." diye konuştu.

Özden, hali hazırdaki aşıların bağışıklık ve hastalık açısından koruyuculuğunun çok iyi düzeyde olduğuna dikkati çekerek, alerjik reaksiyonları olanların mRNA aşısından önce test yaptırmalarını önerdi.

"İngiliz mutasyonu dahil aşı halen etkili"

Toplumun, yüzde 65'inin üzerinde aşılanıp bağışıklık kazanmasıyla önlem ve tedbirlerin gevşetilebileceğine değinen Özden, "Virüs canlı hücrede yaşar ve canlı organizmaya geçemediğinde ölür. Yayılacak virüsün bulaşacağı kişi sayısı ne kadar azalırsa, yani çoğunluk ne kadar bağışık olursa virüsün yayılımı düşecektir. Aşı, bağışıklığı kazanmada en önemli silah ve bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Mutasyonlu virüse rağmen aşıyı mutlaka yaptıralım ve aşıdan kaçmayalım. Böyle imkanı devletimiz ücretsiz sunuyor. Aşının mutantlar için de herhangi bir istenmeyen kötü etkisi yok faydası var. İngiliz mutasyonu dahil aşı halen etkili." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özden, aşıların mutasyonlu virüslere karşı da kısmen koruyucu olduğunu dile getirerek, salgınla mücadelede kısıtlamalar ve tedbirlerin bu yıl da devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

"Güney Afrika ve Brezilya P1 mutasyonu yavaş yayılıyor"

Antijenin antikorla karşılaşması sonrası oluşan reaksiyonlarla mutasyonlu virüslerin ortaya çıktığını anlatan Özden, şu ifadeleri kullandı:

"Virüste antijen denilen bir yapı var, vücudumuz o yapıyı etkisiz hale getirmek için antikor üretiyor. İşte virüs, o proteinde, yapıda değişiklik yaparak daha önce vücudumuzun oluşturduğu antikorun ona bağlanmasını ve virüsü etkisiz hale getirmesini engelleyici bazı mekanizmalar oluşturabiliyor, bunlara da mutasyon diyoruz. İngiltere mutasyonu daha hızlı yayılıp bulaşıyor, ancak hasta etme şiddeti açısından önceki virüs tipine göre çok bir farkı yok. Daha yavaş yayılan Güney Afrika ve Brezilya denilen P1 mutasyonu var. Bunlardaki mutasyonlar daha farklı."

Özden, aşıdan taviz vermeden maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek virüsün yayılımının engellenebileceğini sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınından korunmak için uzmanından 'aşı yaptırın' tavsiyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım! Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım! 2 yıllık dava arabulucu uygulamasıyla 4 saatte son buldu 2 yıllık dava arabulucu uygulamasıyla 4 saatte son buldu Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Cem Yılmaz'a Demet Akalın'ı sinirlendiren sözlerini sordular, hem kızdı hem yalanladı Cem Yılmaz'a Demet Akalın'ı sinirlendiren sözlerini sordular, hem kızdı hem yalanladı Kilometrelerce kaçıp saklandığı tarlada yakalanan alkollü sürücüden şaka gibi savunma: Kaçmıyordum Kilometrelerce kaçıp saklandığı tarlada yakalanan alkollü sürücüden şaka gibi savunma: Kaçmıyordum Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor         
09:44
'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı         
08:50
Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var         
08:15
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı         
02:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar         
20:16
Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı         
20:00
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı         
18:17
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 10:48:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınından korunmak için uzmanından "aşı yaptırın" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei