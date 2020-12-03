Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak - Son Dakika

Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak

03.12.2020 14:28
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Maltepe Üniversitesi, Türkiye Felsefe Kurumunun 32'ncisini düzenleyeceği İstanbul Seminerine ev sahipliği yapacak.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye Felsefe Kurumunun 32'ncisini düzenleyeceği İstanbul Seminerine ev sahipliği yapacak. Seminerde, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye Felsefe Kurumunun 32'ncisini düzenleyeceği 'Küresel Salgında Dünyaya Felsefeyle Bakınca' başlıklı İstanbul Seminerine ev sahipliği yapacak. Seminerin açılışı, 4 Aralık tarihinde saat 10.00'da, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin konuşmalarıyla başlayacak. Ardından 11.30'da başlayacak olan ilk oturumda sırasıyla Bergen Coşkun Özüaydın "Bir Sınır Durum Olarak Küresel Salgın", Hülya Yaman "Küresel Salgın ve Korku: Korkunun Eşiğinde İnsanı Yeniden Düşünmek" ve Berfin Kart "Etik Bakışla Pandemi" başlıklı bildirilerini sunacaklar.

Aynı gün 14.30'da başlayacak ikinci oturumun konuşmacıları ve bildiri başlıkları ise sırasıyla şöyle: Hülya Can Nutku "Pandeminin Gör Dediği", Prof. Dr. Güncel Önkal "Kavramlar ve Bağlamlar Arasında Küresel Salgın", Harun Tepe "Salgından Öğrenmek: Birey-Toplum İkilemi" ve Sara Çelik "Covid-19 Pandemisinin İnsan Doğası ve Eğitim Süreçleri Üzerindeki Etkileri". Etkinliğin ikinci günü olan 5 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak olan üçüncü oturumunda Şule Şahin Ceylan "Mrs. Dalloway Bize Ne Söyler?", Çiğdem Yazıcı "Salgın, Oidipus, Hybris ve Hakikat Sorusu", Dilek Arlı Çil "Küresel Salgın Döneminde Mutluluk Arayışı" ve Haluk Erdem "Covid-19 Sonrası İnsanlık Durumu: Amaçlar ve Eylemler" başlıklı bildirilerini sunacaklar. 15.00'da başlayacak dördüncü ve son oturumdaki konuşmacılar ve bildiri başlıkları ise şöyle: Alexander N. Chumakov (Rusya) "Globalization and the Coronavirus Pandemic from a Philosophical Point of View", Gülriz Uygur "Koronavirüs Salgını Döneminde Adaletsizlik" ve William L. McBride (ABD) "Philosophy and the Meaning of History in Light of the Pandemic".

Felsefecilerin iki gün boyunca sınır durum, korku, etik, kavramlar/bağlamlar, birey-toplum ikilemi, insan doğası ve eğitim, hakikat, mutluluk arayışı, salgın sonrası insanlık durumu, küreselleşme, adalet ve tarih gibi konular açısından küresel salgın üzerine tartışmalar yürüteceği etkinliğe ilişkin daha ayrıntılı bilgi üniversitenin web sitesinden aktarılacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak

Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 salgınının felsefik boyutu tartışılacak - Son Dakika Ekonomi


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