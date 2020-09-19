Kovid-19 salgınının gölgesinde "iş"e sarıldılar - Son Dakika

Kovid-19 salgınının gölgesinde "iş"e sarıldılar

Türkiye'de şirket kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın bu yıl da hız kesmedi.

Kovid-19 salgınının gölgesinde

Türkiye'de şirket kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın bu yıl da hız kesmedi. 8 aylık dönemde 63 bin 309 şirket kurulurken, bunlardan yüzde 69'u salgının etkili olduğu mart-ağustos döneminde faaliyete geçti.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-ağustos döneminde ülkede kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 20,7 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 474 şirket kurulurken, Kovid-19 salgını ve tedbirlerinin günlük yaşama yansıdığı bu yılın 8 ayında 63 bin 309 şirket iş başı yaptı.

Ocak-ağustos döneminde en fazla şirket kuruluşu 10 bin 202 ile temmuzda gerçekleşti. Bu ayı 9 bin 596 ile yeni normalleşme döneminin başladığı haziran ve 9 bin 352 ile ağustos izledi.

Kurulan şirket sayısının en az olduğu ay ise 2 bin 813 ile nisan oldu.

Salgına karşı sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ve sıkı tedbirlerin alındığı nisanda kurulan şirket sayısında aylık bazda sert düşüş yaşanırken, mayıs, haziran ve temmuzda faaliyete geçen şirket sayısında ise artış kaydedildi.

Kapanan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,8 yükseldi.

İstanbul'da 24 bin 599 şirket kuruldu

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin 81 ilinde şirket kurulurken, bu sıralamada listenin başında İstanbul yer aldı.

Söz konusu dönemde "mega kentte" faaliyete geçen şirket sayısı yıllık bazda yüzde 9,1 artarak 24 bin 599'a ulaştı. Kurulan şirket sayısı sıralamasında bu şehri 6 bin 155 ile Ankara, 3 bin 941 ile İzmir, 2 bin 791 ile Antalya ve 2 bin 365 ile Bursa takip etti.

En az şirket kurulan iller ise 15 ile Ardahan, 17 ile Bayburt ve 21 ile Tunceli oldu.

Ocak-ağustos döneminde 78 ilde faaliyete geçen şirket sayısında artış yaşanırken, Bartın, Nevşehir ve Düzce'de ise düşüş kaydedildi.

Yüzde 69'u salgın döneminde kuruldu

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinden dünya genelinde birçok şirket etkilenirken, Türkiye'de ocak-ağustos döneminde kurulan şirketlerin yüzde 69'u salgın döneminde faaliyete başladı.

Mart-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı, Kovid-19 salgınına rağmen yıllık bazda yüzde 16,5 artış kaydederek 43 bin 677 oldu.

Salgının gölgesinde geçen 6 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul'da yüzde 1,9 artarak 16 bin 207 oldu. Kurulan şirket sayısı bu dönemde Ankara'da yüzde 8,6, İzmir'de yüzde 21,6, Antalya'da yüzde 11,8 ve Bursa'da yüzde 15,3 arttı.

Mart-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 75 şehirde kurulan şirket sayısı artarken, Nevşehir, Rize, Düzce, Bolu, Bartın ve Iğdır'da azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yıllık bazda yüzde 10 arttı.

Ağustos, Türkiye, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınının gölgesinde 'iş'e sarıldılar - Son Dakika

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