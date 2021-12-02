Kovid-19 salgınının gölgesinde Noel pazarı kuruldu - Son Dakika

Almanya'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları, bu yıl artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen çoğu şehirde kuruldu.

Şehirlere göre değişiklik gösterse de ülkede genellikle kasımın son haftası açılan bu renkli pazarlar, aralığın son haftasına kadar gezilebilecek.

Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan pazarlarda süslü, rengarenk kulübelerde hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor. Buralarda zaman zaman mini konserler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Noel pazarları, salgın nedeniyle geçen yıl tamamen iptal edilmişti.