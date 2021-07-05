Kovid-19 salgınının zorlu süreci "Pandemic" adlı bale eseriyle sahneye taşınacak - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları ile sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki zorlukları anlatan "Pandemic" isimli bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, ANTDOB Müdürü Akın Ulutaş, sanatçılar ve sağlıkçılar katıldı.

ANTDOB Müdürü Ulutaş, "Pandemic" eserini, salgında yaşanan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ithafen sahneye koyacaklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının da sanatçılarla birlikte sahnede olmaları açısından bir ilkin yaşanacağını belirten Ulutaş, "Eser internet üzerinden canlı yayın prömiyer tekniği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyon kanalı üzerinden 1 Ağustos saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanatseverlerin evine ulaşacak." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Çete ise sağlık çalışanlarının, salgın sürecinde aralıksız çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Sağlık çalışanlarının, hem işlerini yaptığını hem de bilim insanlarının virüsle mücadele konusundaki bilgilendirmelerini vatandaşlara aktardığını vurgulayan Çete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarının kendileri adına can korkusu yaşadıklarını sanmıyorum, ama aileleri ve sevdikleri konusunda büyük korkular yaşadıklarını kendi deneyimlerimden de tahmin edebiliyorum. Tüm bu süreci geleceğe nasıl aktaracağımız çok önemli. Bilim insanları kitaplar yazabilir, ama sanatın burada çok özel bir yeri var. Tüm sanat etkinliklerimiz yaşadığımız acıyı, korkuyu, kaygıyı, mutluluğu, gelecek nesillerin yüzyıllar sonra bile anlamasını sağlayacaktır."

Eserin koreografisini yapan Volkan Ersoy da salgın sürecinin toplumu derinden etkilediğini ve sanatçılar olarak bunu bale ile anlatmak istediklerini dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki sağlık çalışanlarına da kısa bir rol verilen ve ANTDOB sanatçılarının sahneye koyacağı eser, 1 Ağustos'ta dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.