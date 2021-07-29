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Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır - Son Dakika

Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır

29.07.2021 18:07
Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır, System.String[]

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılan provaya, bale eserinde anlatıcı olarak yer alacak tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Saldıran ve sağlık çalışanları katıldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılan provaya, bale eserinde anlatıcı olarak yer alacak tiyatro ve dizi oyuncusu Alper Saldıran ve sağlık çalışanları katıldı.

Saldıran, muhabirine, sanatseverlerle buluşacak eserin salgın döneminde yaşananları kalıcı hale getireceğini söyledi.

Salgında zorlu bir süreç yaşandığını dile getiren Saldıran, "Bu dönemi bale sanatıyla anlatacağız. Yaşanan zorlukları sanatsal bir şekilde sahneye aktaracağız. Ben de bu eserde neler yaşadığımızı anlatacağım. Uzun zaman sonra ilk kez sahneye çıkacağımız için bizler de heyecanlıyız. Sağlık çalışanları da ilk kez sahneye çıkacaklar, onlar da en az bizim kadar heyecanlı." dedi.

Saldıran, eserin sağlık çalışanlarının yanı sıra salgın sürecinde zorlu günler yaşayan sanatçılara da ithaf edildiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan Figen Özen ise geçirdikleri zor günlerin ardında böyle bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sağlık çalışanları olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu sürecin devam ettiğini kaydeden Özen, "Bu proje biraz olsun bizlere moral oldu ve sahnede olmak çok iyi geldi. Bize ithaf edilmiş bir eserde yer almaktan da ayrıca gurur duyduk." diye konuştu.

Eserin koreograflarında Volkan Ersoy da dünya prömiyeri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Eser, internet üzerinden canlı yayın prömiyer tekniği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyon kanalı üzerinden 1 Ağustos saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanatseverlerin evine ulaşacak.

Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır

Alper saldıran, Haşim İşcan, Tiyatro, Bale, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kovid-19 salgınının zorlu sürecini sahneye taşıyacak 'Pandemic' dünya prömiyerine hazır - Son Dakika Magazin


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