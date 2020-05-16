Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 310 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 1,8 milyona yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 310 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 1,8 milyona yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de 1 milyon 496 bine ulaşırken, can kaybı da 89 bini aştı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 331 bin 176 oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, 1 Haziran'a kadar ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 466, vaka sayısı ise 240 bin 161 oldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye dönük sokağa çıkma kısıtlamaları, Londra'da protesto edildi.

İtalya'da 9 Mart'tan bu yana en düşük ölüm

İtalya'daki can kaybı 153 artarak 31 bin 763'e, Kovid-19 vakalarının sayısı ise 224 bin 760'a çıktı. İyileşen kişi sayısı ise 122 bin 810 oldu. Bugünkü ölü sayısı, ülkede sıkı karantina tedbirlerinin ilan edildiği 9 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

İtalya'da hükümet, daha önce 1 Haziran'da açılacağını duyurduğu restoran, bar, kafe, ibadethanelerin açılışını 18 Mayıs'a çekti. İtalya ayrıca, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açacak.

Fransa'da ise can kaybı 27 bin 625'e, iyileşen kişi sayısı ise 61 bin 66'ya ulaştı. Yeni vaka sayısına ilişkin bilgiler ise bugün paylaşılmadı.

Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, Kovid-19 aşısının 18 aydan önce hazır olamayacağını söyledi.

İspanya'da ise Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artarak 27 bin 563'e çıktı. Bu, günlük ölümlerde 16 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı oldu. Ülkedeki vaka sayısı 276 bin 505, iyileşen sayısı 192 bin 253 oldu.

Başbakanı Pedro Sanchez, 14 Mart'ta ilan edilen ve 4 kez uzatıldıktan sonra 24 Mayıs'ta süresi dolacak OHAL'in haziran sonuna kadar sürmesi için meclisin onayını isteyeceklerini açıkladı.

Cezayir'de tokalaşmak ve sarılmak fetva ile yasaklandı

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nda tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımlandı.

Almanya'nın farklı kentlerinde Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etti.

Gine'de OHAL bir ay uzatıldı, sokağa çıkma yasağı saatleri kısaltıldı.

Eritre'de Kovid-19 vakası kalmadı. Tespit edilen 39 vaka da iyileşti, can kaybı yaşanmadı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır yaya geçişlerine açıldı

Pakistan'da mayıs ayında askıya alınan iç hat uçuşları bugün kısıtlı olarak yeniden başladı. Ayrıca Afganistan-Pakistan arasındaki sınır kapılarından Torkham yaya geçişlerine açıldı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 6 bin 937'ye çıkarken, ülkede 70 gün sonraki en düşük günlük ölüm kaydedildi.

İran'da salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta ülke genelinde kapatılan ilk ve orta dereceli okullar bugün tekrar açıldı.

Rusya'da vaka sayısı 9 bin 200 artarak 272 bin 43'e, can kaybı ise 119 artarak 2 bin 537'ye çıktı. İyileşen sayısı ise 63 bin 166 olarak açıklandı.

CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Nepal'de ilk can kaybı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 14 bin 817'ye, 218 bin 223'e çıktı.

Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Venezuela'da salgın nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2020 sezonu iptal edildi.

Tunus'ta 5 gün aradan sonra ilk kez Kovid-19 vakası görüldü.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen ezan okuma yasağının iptaline hükmetti.

Asya ülkesi Nepal'de Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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