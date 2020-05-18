Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 860 bini geçerken, can kaybı 318 bin, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 888 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 860 bini geçerken, can kaybı 318 bin, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 888 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 30'a yükselirken, can kaybı 91 bini, iyileşen sayısı ise 350 bini aştı.

New York'ta salgın nedeniyle iptal edilen spor etkinlikleri, taraftarsız yeniden oynanmaya başlayacak.

İngiltere'deki can kaybı 34 bin 796'ya, toplam vaka sayısı ise 246 bin 406'ya çıktı. Ülkede, Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku kaybı da eklendi.

Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlama kararı aldı.

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye, toplam vaka sayısı ise 225 bin 886'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 127 bin 326 olarak açıklandı. Günlük ölüm sayısı 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.

Ülkede 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

Fransa'da okulların açılmasıyla yeni vaka tespit edildi

İspanya'daki can kaybı 27 bin 709'a yükselirken vaka sayısı 278 bin 188, iyileşen sayısı ise 195 bin 945 oldu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 239'a yükseldi, vaka sayısı 179 bin 569 olarak açıklandı. Ülkede 61 bin 728 kişi iyileşti. Salgın tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Danıştay, salgın nedeniyle uygulamaya konulan "ibadethanelerde toplanma yasağı"nın kaldırılmasına hükmetti.

Rusya'daki can kaybı 2 bin 722'ye yükselirken, vaka sayısı 290 bin 678 oldu. İyileşen sayısı 70 bin 209'a çıktı. Dağıstan Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı vakalardaki artış ise Rusya'da endişeye yol açtı.

Brezilya'da can kaybı 16 bin 201'e yükselirken vaka sayısı 244 bin 52, iyileşen sayısı 94 bin 122 olarak kayda geçti. Halka moral vermeyi amaçlayan Başbakan Antonio Costa, bugün açılan kafeteryalardan birinin terasında oturup kahve içti.

İsveç'te robotlu mülakat dönemi başladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asemblesinin (DSA) 73. oturumu, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle başladı.

Belçika'da bazı okullar bugün sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başladı. Ülkedeki berber ve kuaför salonları, randevuyla müşteri kabul ederken, en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek.

Almanya'da, Kovid-19 nedeniyle dünya çapında yapılan seyahat uyarısının 15 Haziran'dan sonra kaldırılacağı ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle dünden itibaren can kaybının yaşanmadığı Avusturya'da, ilköğretim okulları kademeli olarak açıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Tengai adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girmeye başladı.

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, salgın nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan, binlerce göçmenden endişeli

Suriyeli yerel sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği, İdlib'de salgına karşı günlük 10 bin tıbbi maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Kazakistan'da ibadethaneler, küçük kafeler, açık hava restoranları ve oteller sıhhi kurallara sıkı uymak şartıyla hizmete açıldı.

Avustralya'da, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de McDonald's şubelerine malzeme taşıyan sürücünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine fast-food zincirinin 12 şubesi geçici olarak kapatıldı.

Hindistan'da salgın dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçinin bir araya gelerek beklemesi, endişeye sebep oldu.

İngiltere, New York, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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