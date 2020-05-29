Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 2 milyon 650 bine yaklaşırken, can kaybı da 364 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 781 bine yükselirken, can kaybı 103 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 500 bini aştı.

New York Valisi, 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamayı ve normalleşmenin başlamasını beklediklerini açıkladı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 443 bin 542'ye, can kaybı 26 bin 899'a yükseldi. Ülkede bugüne kadar 193 bin 181 kişi de iyileşti.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623'e, can kaybı 4 bin 374'e ulaştı. İyileşen sayısı 159 bin 257 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 644'e çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 2 artarak 27 bin 121'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise dünden bu yana değişmeyerek 196 bin 958 olarak açıklandı.

Salgından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verildi.

İtalya'dan sonbaharda ikinci dalga uyarısı

İngiltere'de ölenlerin sayısı 38 bin 161'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 271 bin 222'ye yükseldi.

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Kovid-19'a yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 229'a, toplam vaka sayısı 232 bin 248'e, iyileşenlerin sayısı da 152 bin 844'e ulaştı.

Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu nedenle de Kovid-19'da ikinci dalga olabileceğini belirtti.

Fransa'da can kaybı 28 bin 714'e yükselirken vaka sayısı 186 bin 835, iyileşen kişi sayısı da 67 bin 803 oldu. Fransız otomotiv şirketi Renault, 15 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

Lufthansa için "kontrollü iflas" iddiası

Salgın nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için "kontrollü iflas"ın da bir seçenek olduğu iddia edildi.

Danimarka, 15 Haziran'dan itibaren Almanya, İzlanda ve Norveç'ten gelecek turistlerin ülkeye girişlerine izin verdi.

Salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Avusturya'da 11 haftanın ardından cuma namazı kılındı.

İsviçre Futbol Ligi (SFL), salgın nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran'da başlamasını planladıklarını açıkladı.

Polonya'da ise futbol liglerinde karşılaşmalara, 19 Haziran'dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci alınacak.

Bulgaristan'da, yurt dışından ülkeye gelenlere uygulanan 14 günlük zorunlu karantinanın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke haricindeki diğer ülkeler için kaldırılacağı duyuruldu.

Hindistan can kaybında Çin'i geride bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 13 Mart'tan bu yana ilk kez cuma namazı eda edilirken, 1 Temmuz'dan itibaren turistlerin belli koşullarda KKTC'ye gelebileceği ifade edildi.

Filistinliler, cuma namazını salgın nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kıldı.

Cezayir, 44 vilayetteki kısmi sokağa çıkma yasağını 15 gün daha uzattı.

Kuveyt, ülkede uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağını gelecek pazardan itibaren 12 saate indirme kararı aldı.

Hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 711'e ulaştığı Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi.

Lübnan'da camiler ibadete açıldı

Özbekistan'da, Kovid-19'la ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 1 Haziran'dan itibaren iç turizmin başlayacağı duyuruldu.

Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süredir çalışmayan toplu taşıma araçları yeniden faaliyete başladı.

Nijerya, Kovid-19 tanı kitlerinin karaborsada satıldığını ve bunların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Şubat ayından bu yana ertelenen Japonya 1. Futbol Ligi, 4 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Lübnan'da 15 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Azerbaycan'da karantina rejimi uzatıldı

Güney Kore'de Kovid-19 vakalarının artışa geçmesi üzerine bir süre önce açılan okullar yeniden kapatıldı.

Filipinler'in başkenti Manila'da iki aydır devam eden karantina uygulamasının pazartesiden itibaren hafifletileceği belirtildi.

Azerbaycan'da 31 Mayıs'a kadar geçerli karantina rejimi, 15 Haziran'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Mozambik'te, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı.

Tunus'ta, salgın nedeniyle ülke genelinde çalışan nüfusun yüzde 57'si işini durdurmak zorunda kaldı.